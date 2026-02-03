3D nyomtatóval készítettek új testrészt egy sérült fiatal lány számára

3D nyomtató és a mesterséges intelligencia segítségére is szükség volt, hogy tökéletes új arcot kapjon egy 17 éves fiatal lány, akit közelről arcon lőttek. A támadásban maradandó sérüléseket szerzett, amit az orvosok minden eszközzel próbáltak helyrehozni.

Az orvosok 3D nyomtatót alkalmaztak a helyreállítás során Fotó: Anna Bizon / freepik.com / Illusztráció

Az orvosok 3D nyomtatót használtak, hogy új állkapcsot alkossanak egy tinédzser lánynak

Az amerikai orvosok mesterséges intelligenciát és 3D nyomtatót használtak, hogy új állkapcsot készítsenek egy tinédzsernek, akit közelről arcon lőttek. A 17 éves Mya Buie-t állítólag édesanyja volt barátja lőtte le egy családi vita során, 2025 októberében.

A golyó apró szilánkokra zúzta a lány állkapcsát és négy fogát megrongálta. Dr. Simon Wright, arcrekonstrukciós traumatológus, most forradalmian új technológiát alkalmaz, hogy új állkapcsot adjon a tinédzsernek.

Wright elmondta, hogy korábban titánlemezek kézi formázásával állítottak helyre arccsontokat, ami időigényes folyamat volt, és gyakran tökéletlen pótlásokat eredményezett.

Ezúttal azonban a sebész és csapata mesterséges intelligencia segítségével képes volt elkészíteni Buie arcának szkennelt képét. Ezt a képet elküldték egy floridai Jacksonville-i laboratóriumba, ahol egy 3D-s nyomtatóval egy tökéletesen a nő igényeire szabott állkapocslemezt készítettek.

A középiskolás lány elmondta, hogy hamarosan fogászati ​​implantátumokat is kap, hogy pótolja négy hiányzó fogát. Mya várhatóan teljesen fel fog épülni a borzalmas támadás után - írja a People.