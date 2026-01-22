Azt hitte, vérzik az orra, ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna a fiatal nő

A 24 éves Daniela Liverani 2024-es délkelet-ázsiai utazása során kezdett gyakori orrvérzéseket tapasztalni, amiről eleinte azt gondolta, csak egy megpattant ér. A hátizsákos utazó azonban egy nem várt plusszal tért haza, ami hallatán rettegés fogta el, hiszen tudatosult benne, mekkorát tévedett, amikor azt hitte: vérzik az orra.

Sürgősségire került, miután rájött, nem egy ér miatt hiszi azt, hogy vérzik az orra

Fotó: Freepik/Képünk illusztráció

Sokkolta a felfedezés, hogy bár úgy tűnik, valójában nem is vérzik az orra

Amikor hazaért edinburghi otthonában észrevette, hogy valami kilóg a jobb orrlyukából, de a fiatal nő azt hitte, hogy csak egy vérrög.

Olyan sokszor láttam, de mindig visszaszippantottam. Próbáltam kifújni, megfogni, de nem tudtam megragadni, visszahúzódott az orromba. Amikor zuhanyoztam, egészen az alsó ajkamig kijött, és láttam, hogy kilóg az orrom alján

– emlékezett vissza Daniela.

A fiatal nő elárulta, azonnal kiugrott a zuhany alól, hogy közelebbről megnézze a tükörben, és látta a rajta lévő redőket. Akkor jött rá, hogy valójában egy állatról van szó. Végül a sürgősségi osztályon kötött ki. Kiderült, hogy egy pióca jó egy hónapja otthonra lelt az orrában. Danielát gyorsan egy vizsgálóhelyiségbe vitték, ahol az orvosok zseblámpa, csipesz és tűfogó segítségével vizsgálták az orrát.

A személyzet döbbenten nézett. Az orvos egy orrcsipeszt használt, hogy szétnyissa az orrlyukamat, iszonyatos fájdalom volt. A nővér és a barátnőm lenyomott az ágyra. Amikor az orvos megragadta a piócát, éreztem, ahogy húzódik az orrom belsejében.

A pióca nagyjából mutatóujj hosszúságú volt, de vastagabb volt egy hüvelykujjánál, és nagyon gyorsan tudott mozogni.

Egy ponton egészen a szemöldökömig éreztem. Megkérdeztem az orvost, mi lett volna, ha nem megyek kórházba, és azt mondta, valószínűleg az agyamba is bejutott volna!

A piócát további vizsgálatokra egy londoni speciális kórházba küldték, hogy megbizonyosodjanak róla, nem terjeszt-e betegséget, amivel esetleg megfertőzhette Danielát. Szerencsére nem, érkezett a megnyugtató válasz, melyet a történettel együtt a Daily Star osztott meg.