"Igazi lelki társak voltak" - Ugyanabban a kórházi ágyban hunyt el a pár, néhány hét különbséggel

Összetört a szíve a nővéreknek. Szüleik ugyanabban a kórházi ágyban, ugyanabban a betegségben hunytak el, néhány hét különbséggel – közölte a Mirror. A 63 éves Linda Christie és élettársa, Robert Quaife egy hónap eltéréssel hunytak el.

Ugyanabban a kórházi ágyban vesztette életét az idős pár néhány hét eltéréssel

Pusztító veszteséggel küzd három testvér, miután ugyanaz a betegség vitte el édesanyjukat és édesapjukat is. A szülők tragikus módon ugyanabban a kórházi ágyban hunytak el.

Robert egyik lánya, Joanna Helder egy GoFundMe adománygyűjtést indított féltestvérei, Kelly, Charlie és Hayley támogatására. Amellett, hogy meg kell küzdeniük mindkét szülő elvesztésével, azzal a pénzügyi teherrel is szembe kellett nézniük, hogy rövid időn belül két temetést kellett megszervezniük.

Joanna elmondta, hogy a pár tavaly még teljesen jól volt, majd hozzátette:

Apa novemberben egy kicsit levertnek és fáradtnak érezte magát, de semmi komoly nem volt. Elment orvoshoz, ahol kórházba küldték. Ott derült ki, hogy tüdőrákja van, amely mindenhová átterjedt

Majd megtörten folytatta a szörnyű tragédia történetét.

December 5-én otthon hunyt el. Azon a napon a párja, Linda szintén orvoshoz ment erős köhögés miatt

A vizsgálatok ezután kimutatták, hogy az édesanyának is negyedik stádiumú tüdőrákja van, aki január 12-én hunyt el a betegség következtében.

Igazi lelki társak voltak. Ugyanabban az ágyban feküdtek és mindkettőjüknél pontosan ugyanazt a rákot diagnosztizálták.

Jelenleg a nővéreim még mindig sokkban vannak, és képtelenek akár csak gondolni is egy újabb temetésre ilyen rövid időn belül

– folytatta Joanna.

Nagyon szenvednek attól, hogy ilyen rövid időn belül elveszítették mindkét szülőjüket. Még csak el sem kezdtük részletesen megbeszélni apa temetésének szervezését – egyszerűen képtelenek feldolgozni

A megmagyarázhatatlan tragédia megtörte a testvéreket és együtt próbálják átvészelni a felfoghatatlant.