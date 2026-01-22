Fontos közleményt adott ki a Főügyészség Till Tamás ügye kapcsán

A vád szerint a kőműves szakmát tanuló fiatalkorú a középiskolai évei alatt építkezéseken segédmunkásként dolgozott. A fiatal 2000. május 28-án egyedül tartózkodott a bajai külterületi tanyán és a rábízott munkákat végezte. Napközben szokása szerint kiment dohányozni a közeli dűlőútra, ahol felfigyelt az arra kerékpározó, számára ismeretlen 10 éves fiúra.

Till Tamás Fotó: Kovács Dávid

A fiatalkorú hirtelen ötlettől vezérelve leszólította a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket és segítségkérés ürügyén a tanyára csalta. Ott váratlanul rátámadt és egy késszerű eszközzel különös kegyetlenséggel megölte. A vádlott ezután a bűncselekmény nyomait eltüntette, a sértett holttestét egy betonozásra előkészített helyiség homokos aljzatában elrejtette, majd néhány nappal később a helyiséget lebetonozta.

Az ügyészség az elkövetéskor fiatalkorú férfit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza.

Emellett azt is, hogy a bíróság kötelezze a nyomozás során felmerült, 13 millió forintot meghaladó bűnügyi költség megfizetésére. A letartóztatásban lévő férfi bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.