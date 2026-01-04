A 4 éves kisfiú kutyájával együtt tűnt el szilveszter este - majd jött a szívszorító igazság

Egy floridai kisfiú, Johnathan Boley még szilveszter este tűnt el kutyájával együtt Alabamában. A 4 éves kisfiú az ünnepeket az édesapjával ünnepelte, azonban váratlanul nyoma veszett az újév előestéjén.

Szilveszter este váratlanul eltűnt a kisfiú, majd órákkal később került elő tragikus módon / Képünk illusztráció: Unsplash

A Szilveszter este tragikus fordulatot vett

A hatóságok végül három napig tartó keresés után, péntek délután találták meg Johnathan Boley földi maradványait egy erdős területen, körülbelül két mérföldre az otthonától. Mellette volt hűséges, fekete labrador keverék kutyája, Buck is, akit élve találtak meg a gyermek mellett.

A kisfiú apja, a 40 éves katonai veterán, Jameson Kyle Boley nem sokkal újév beköszöntekor jelentette be a gyermek eltűnését, aki a kerítés mentén játszott bátyjával és kutyájával. A meg nem nevezett testvér elmondása szerint az öccse Buckkal együtt átmászott a kerítésen a Highway 195 7000-es tömbjénél. A többnapos kutatás során drónokat, helikoptereket, nyomkövető kutyákat és búvárokat is bevetettek, a búvárcsapatokat pedig egy közeli tóhoz vezényelték. Boley édesanyja is Alabamába utazott, miután fia eltűnt.

A kutatási folyamatok során robbanóanyagokat találtak a házban, a hatóságok szerdán felfüggesztették a Jameson Boley otthona környékén zajló szárazföldi keresést a felderítés miatt. Az idősebb Boley-t letartóztatták, és robbanószerkezet jogellenes előállításával, valamint két rendbeli gyermek vegyi veszélyeztetésével vádolták meg. Azonban egyik vád sem áll összefüggésben Boley eltűnésével és halálával kapcsolatban.

A lakosokat figyelmeztették, hogy ne vegyenek részt a keresésben, mivel legalább nyolc robbanószerkezetet találtak az ingatlanon. A szomszédok arról számoltak be, hogy robbanásokat hallottak a környéken és az egyik bejelentés hajnali 4 óra körül érkezett azon a napon, mielőtt Boley eltűnt - írja a New York Post.