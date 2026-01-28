RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra üzent: A tiszásoknak is, a Fidesz a biztos választás!

A tiszásokhoz szólt Szentkirályi Alexandra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 16:23
Szentkirályi Alexandra Magyar Péter Tisza Párt

Ahogy arról beszámoltunk, kitálalt a Tiszás aktivista. Csercsa Balázs január 20-án, a Facebook-oldalán közölte, hogy elege lett a Tisza Pártból.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Metropol

Szentkirályi Alexandra: A tiszásoknak is, a Fidesz a biztos választás!

A Tiszás aktivista szavaira nemrégiben reagált Orbán Viktor, most pedig megszólalt ennek kapcsán Szentkirályi Alexandra is.

Tiszások figyelmébe! A múlt héten a Tiszából kilépő munkacsoport vezetője sok mindenre pontot tett friss interjújában: Két Tisza létezik: az átvert embereké és a szűk tiszás pártelité, akikről saját aktivistáik sem tudják, hogy kicsodák, de diktatórikusan ők diktálnak mindent a pártban. A Tisza kiszivárgott gazdasági programja egyezik azzal, amit a pártban kommunikáltak, és igazából ez az Európai Néppárt igényei szerint készített program. A Tisza jelöltállítása egy nagy kamu volt. Minden személy előre eldöntött volt, csak kirakatembereket kerestek, akiket gyakran megaláztak. A Tisza belső irányvonala és külső kommunikációja teljesen ellentétes. Amit kifelé mondanak, csak kamu, amit Magyar Péterék diktálnak. Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte. A pártelit csak a saját meggazdagodásáért dolgozik. »Magyar Péter személyisége is olyan, akivel nagyon nehezen lehet együttműködni. Amikor valódi arcát mutatja, akkor autokratikus, lekezelő és agresszív.« A dél-amerikai és ukrán élelmiszerek kapcsán is teljes az egyetértés Brüsszellel és a Néppárttal. Sokkoló, elkeserítő és felháborító. A Tisza az ellenfelünk, a tiszások nem velünk értenek egyet, de egyetlen, az országért tenni akaró magyar emberrel sem bánhatnak így pártpolitikusai. Magyar Péterék a magyar politikatörténet legnagyobb piramisjátékát építik. Hazudnak, mint a vízfolyás, megvezetik saját aktivistáikat, csak lóvét akarnak, és mindenben Brüsszel és az Európai Néppárt követeléseit teljesítik. Nem mi mondjuk — már a Tiszából kiábrándult aktív szereplők is. A tiszásoknak is, a Fidesz a biztos választás!

- olvasható Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, aki csakúgy mint Orbán Viktor megosztotta a kommentek között az Index cikkét, amiben Csercsa Balázs lerántja a leplet Magyar Péterék valódi arcáról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu