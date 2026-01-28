Orbán Viktor a Tisza Pártról: Hazudtak reggel, éjjel, meg este!
A miniszterelnök reagált a Tisza aktivista szavaira.
Mint azt a Metropol is megírta, Csercsa Balázs január 20-án a Facebook-oldalán közölte, hogy elege lett a Tisza Pártból, egyúttal azt is megmutatta, hogy milyen Magyar Péter valódi arca.
Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált a Tisza aktivista szavaira. A miniszterelnök a bejegyzésében a következőket írta:
Hazudtak reggel, éjjel, meg este!
- olvasható a kormányfő posztjában, aki a kommentek között megosztotta az Index cikkét, amiben Csercsa Balázs lerántja a leplet Magyar Péterék valódi arcáról.
