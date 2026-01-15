Ónos eső: citromsárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

Képünk illusztráció

A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon. Amennyiben az OMSZ visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be - írja a katasztrófavédelem.

Az újabb területeket érintő elsőfokú riasztásokról addig a lenti hivatkozáson elérhető térképről tájékozódhatnak. met.hu/riasztas