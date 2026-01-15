RETRO RÁDIÓ

Ónos eső: citromsárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat

Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 06:25
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

Elsőfokú riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a meteorológiai szolgálat Fotó: 123RF_joynik / Képünk illusztráció

Ónos eső: citromsárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat

A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon. Amennyiben az OMSZ visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be - írja a katasztrófavédelem.

Az újabb területeket érintő elsőfokú riasztásokról addig a lenti hivatkozáson elérhető térképről tájékozódhatnak. met.hu/riasztas

 

