Olyan húsakciók indultak a SPAR-ban, hogy összefut a nyál a szádban
Ha te is azt vallod, hogy az igazi szendvicsnél két hús között van egy harmadik, akkor ezeket az akciókat neked találták ki!
A magyar konyha elképzelhetetlen a húsételek nélkül, gondoljunk csak a vasárnapi ebédre, melynek kötelező eleme a rántott hús és a húsleves. Friss húst jó áron azonban nem mindig sikerül találni. Szerencsére a Spar gondolt a húsimádókra, és szuper kedvezményeket hoz a héten. A húsimádók most igazán jó ajánlatra bukkanhatnak a Spar eheti akciós újságjában. A hazánkban 35 éve jelen lévő kiskereskedelmi lánc január 29-től február 4-ig számos hús-, illetve húskészítményt, valamint felvágottat kínál igen kedvező áron. Nézzük meg részletesebben, mit ajánl a Spar!
Húsok jó áron a Spar kínálatában
Most tényleg érdemes a Spar húspultjainak kínálatából válogatni, ugyanis a csirkehústól a sertéshúson át egészen a marhahúsig igen kedvező áron juthatunk hozzá a magyar konyha egyik legfőbb alapanyagához. Ha vasárnap ebédre rántott csirkecombot készülsz sütni, akkor csaknem száz forintot spórolhatsz, ha a húst a Sparban szerzed be: az S-Budget csirkecomb farrésszel kilója ezen a héten csak 679 forintba kerül.
Ha a csirke helyett inkább sertést ennél, de még nincs ötleted a hétvégi menühöz, akkor a sertésdagadó igazi jolly joker, most kilója csak 1949 forint. A dagadó rántva, sülve, töltve vagy pörköltnek is elkészíthető, ha van otthon hely a mélyhűtődben, akkor akár többet is érdemes belőle vásárolnod. A sertéshúsnál maradva, az 1246 forintba kerülő bőrös sertéscomb csülökkel igazi jolly joker. Egyszerre van benne színhús, zselatinos rész és bőr, így rengeteg klasszikus és modern étel készíthető belőle. A klasszikus magyar fogások közül a ropogósra sült sertéscomb csülökkel és a kocsonya is igen népszerű a téli időszakban. Csülök külön is kapható 1499 forintért, ha inkább egy jó csülkös bablevesre vágynál.
A Spar most nemcsak a legnépszerűbb sertés- és csirkehús árát vitte le, de a pulykaszárnyét (1099 ft/kg) és a pecsenyekacsacomb- és kacsamellfiléjét (1499 ft/kg) is, valamint többek között kapható csirkemáj szív nélkül (899 ft/kg). Aki pedig inkább halat enne, a norvég lazafilé ezen az akciós héten 23 százalékkal kerül kevesebbe.
A felvágott most még jobban megéri
A húsok mellett olyan húskészítmények, mint a hurka vagy a szalonna is szerepel a kínálatban, ráadásul a Regnum egyes felvágottjait MySPAR kuponnal még olcsóbban lehet megvásárolni. Ezek közé tartoznak a felvágottak is: az akciós héten a közkedvelt zala és olasz felvágottra, valamint a sertéssonkákra váltható be a kedvezmény az applikáció segítségével. De a kolbászrajongók is jól járnak, a csabai lángolt kolbászt 25 százalékkal, míg a Kamránk Kincse füstölt kolbászt 40 százalékkal olcsóbban vehetik meg.
Miért fogyasszunk Regnum termékeket?
A Regnum a SPAR Magyarország saját hús‑ és felvágott márkája, a magyar húsfeldolgozó üzem modern technológiával és szigorú minőségellenőrzéssel dolgozik, így ezek a felvágottak és húskészítmények jó alapanyagú és stabil minőségű termékeket képviselnek. A Regnum felvágottak magas hústartalmúkról híresek, bár ez az arány termékenként eltérő lehet, a zala vagy az olasz felvágott esetében a sertéshús aránya 66-75 százalékra tehető. Emellett a fehérjetartalmuk is magas, illetve glutén- és szójamentesek.
Ha igazán egészségtudatos, mindenmentes felvágottat keresel, a Regnum Kölyök termékcsalád a tökéletes választás. Ezek a kifejezetten gyermekeknek készült húskészítmények nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót vagy foszfátot, illetve glutén‑, laktóz‑ és szójamentesek – írja a mindmegette.
Érdemes tehát január 29. és február 4. között betérni a Sparba, a részletes akciókról itt lehet tájékozódni a vásárlás előtt.
