80 éves lett a nemzet csótánya, Nagy Feró
A magyar rockzenész a hatvanas évek óta ír, szerez és ad elő dalokat, de jó néhány filmben és sorozatban is szerepelt színészként. Íme Nagy Ferenc, vagy ahogy sokan hívják Nagy Feró eddigi pályája és néhány érdekesség vele kapcsolatban.
Nagy Feró rockzenész, a nemzet csótánya 1946. január 14-én született Letenyén. Édesapja azért jött át Magyarországra, mert nem akart a magyarok ellen harcolni a román hadseregben. Középiskolába a kőbányai Szent László Gimnáziumba járt, azonban onnan kirúgták. Később a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolára járt erősáramú üzemmérnök szakra, de nem tett államvizsgát, így nem szerzett diplomát. A hatvanas évektől kezdve énekel, zenél rock és punk zenekarokban, a magyar új hullám egyik vezéregyénisége - írja a Wikipédia.
Nagy Feró életének legfontosabb állomásai
- 1963 és 1970 között a Richmond Heads és a Zárvatermők zenekarok tagja volt.
- 1970-ben alapította meg a Beatrice zenekart Csuka Mónikával közösen, ez az együttes volt akkor az ország egyetlen női beatzenekara.
- 1978-ban Feró újraalakította az immáron rockzenét játszó Beatricét, aminek a frontembere lett.
- 1981-ben létrehozta az Ős-Bikinit, aminek 1985-ig volt a frontembere.
- 1985-től 1987-ig szólista volt, Bergert alakította a Rock Színház Hair című musicalében, majd 1986-ban átdolgozta a Hamletet, amelyet az Egyetemi Színpadon tűztek műsorra tíz napon keresztül.
- 1987-ben alakította újra a Beatrice zenekart, amely ezután már mint sikeres együttes több slágerlistás dalt is magáénak tudhatott.
- 1989-től vezette a Garázs című rádióműsort.
- 1989-ben Állami Ifjúsági Díj kitüntetésben részesült.
- 1992-ben megválasztották a Magyar Rockszövetség társelnökének.
- 2005-ben Boldog szép napok... címmel kiadta önéletrajzi kötetét.
- 2016-ban megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét
- 2019-ben Petőfi Zenei Életműdíjat kapott
- 2021-ben pedig Kossuth-díjat.
Egy olimpikonunk is ma ünnepli a születésnapját
Szilágyi Áron olimpiai- és világbajnok kardvívó, az első, aki férfi kard egyéniben háromszoros olimpiai bajnok lett, ma ünnepli a 36. életévét. A világ- és Európa-bajnok vívó a Vasas SC versenyzője. A 2024-es párizsi olimpián kard egyéniben a 16 közé jutásért kapott ki 15-8 arányban a kanadai Fares Arfától. A csapatverseny során Olaszország és Irán elleni győzelmével a magyar kardcsapat a döntőbe jutott, ahol Dél-Korea ellen szenvedett vereséget és szerzett ezzel ezüstérmet.
112 éve ezen a napon indult az autógyártás fénykora
Henry Ford 1914-ben ezen a napon vezette be az autó összeszerelő futószalagot. A bevezetés következtében a gyártási idő 12 óráról 93 percre csökkent. A futószalag nem Ford találmánya. Két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vettek a T-model tervezésében. A gépkocsi bolygóműves sebességváltója és elektromos gyújtóberendezése is Galamb elgondolásai szerint készült. Az ő találmánya a szerelőszalag is.
A Nagy Fehér Doktor is január 14-én született
Albert Schweitzer orvos, teológus, zenetudós, humanista filozófus 1875-ben ezen a napon született. 1952-ben kapta a Nobel-békedíjat, amit 1953-ban vett át. A Nagy Fehér Doktorként is emlegetett tudós 1913-ban Közép Afrikába, Lamberénébe indul, hogy létrehozza a kórházat, melyet élete legfőbb célkitűzésének tekintett. A lamberenéi kórház évtizedek során, sok beteg embernek hozott gyógyulást és mentette meg az életét. Albert Schweitzer áldozatos munkája azóta az önzetlen, feltétel nélküli humanitás szimbólumává vált.
Négy helyen lesz véradás a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 14:00-18:00 óra között a Kondor Művelődési Házban (1181. Budapest, Kondor Béla sétány 8.)
- 08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
Napközben már nem lesznek mínuszok
A koponyeg.hu szerint szerdán sűrű köd borítja be majd az országot, csak a délnyugati határszélen lehet szakadozottabb a felhőzet. Elszórtan kisebb ónos eső, hószállingózás, zúzmara előfordulhat. -7 és +2 fok között alakul a hőmérséklet.
Ma van a logika nemzetközi napja is
Az UNESCO Általános Konferenciájának 40. ülésszakán született döntés értelmében január 14-én ünneplik világszerte a logika nemzetközi napját. A nemzetközi napot az UNESCO a Filozófia és Humántudományok Nemzetközi Tanácsával (CIPSH) együttműködésben hirdeti ki. A logika mint a racionális és kritikai gondolkodást ösztönző tudományág, kiemelkedően fontos az emberi tudás, a tudomány és a technológia fejlődéséhez.
Új kiállítás nyílik a hegyvidéken
A Négy fal között címet viselő Zékány Dia kiállítás megnyitója január 14-én szerdán, este hatkor lesz a Barabás Villában. A kiállítást Borda Réka író, költő, designteoretikus nyitja majd meg. A január 30-ig megtekinthető festménysorozat a szülés utáni posztpartum időszakból építkezik, amelyet néhány hónapig a gyermekágyi depresszió felfokozott érzékenységgel átélt tapasztalata jellemez. Az esemény további részletei itt találhatók.
