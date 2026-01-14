80 éves lett a nemzet csótánya, Nagy Feró

112 éve ezen a napon indult az autógyártás fénykora

Henry Ford 1914-ben ezen a napon vezette be az autó összeszerelő futószalagot. A bevezetés következtében a gyártási idő 12 óráról 93 percre csökkent. A futószalag nem Ford találmánya. Két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vettek a T-model tervezésében. A gépkocsi bolygóműves sebességváltója és elektromos gyújtóberendezése is Galamb elgondolásai szerint készült. Az ő találmánya a szerelőszalag is.

A Nagy Fehér Doktor is január 14-én született

Albert Schweitzer orvos, teológus, zenetudós, humanista filozófus 1875-ben ezen a napon született. 1952-ben kapta a Nobel-békedíjat, amit 1953-ban vett át. A Nagy Fehér Doktorként is emlegetett tudós 1913-ban Közép Afrikába, Lamberénébe indul, hogy létrehozza a kórházat, melyet élete legfőbb célkitűzésének tekintett. A lamberenéi kórház évtizedek során, sok beteg embernek hozott gyógyulást és mentette meg az életét. Albert Schweitzer áldozatos munkája azóta az önzetlen, feltétel nélküli humanitás szimbólumává vált.

Mutatjuk hol adhat vért, menthet életet aki tud és szeretne Budapesten. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Négy helyen lesz véradás a fővárosban

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

14:00-18:00 óra között a Kondor Művelődési Házban (1181. Budapest, Kondor Béla sétány 8.)

08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)

Napközben már nem lesznek mínuszok

A koponyeg.hu szerint szerdán sűrű köd borítja be majd az országot, csak a délnyugati határszélen lehet szakadozottabb a felhőzet. Elszórtan kisebb ónos eső, hószállingózás, zúzmara előfordulhat. -7 és +2 fok között alakul a hőmérséklet.

Ma van a logika nemzetközi napja is

Az UNESCO Általános Konferenciájának 40. ülésszakán született döntés értelmében január 14-én ünneplik világszerte a logika nemzetközi napját. A nemzetközi napot az UNESCO a Filozófia és Humántudományok Nemzetközi Tanácsával (CIPSH) együttműködésben hirdeti ki. A logika mint a racionális és kritikai gondolkodást ösztönző tudományág, kiemelkedően fontos az emberi tudás, a tudomány és a technológia fejlődéséhez.