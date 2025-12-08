„Még nem a régi” – Szilágyi Áron azonnal kikapott első versenyén

Rabb Krisztián parádés vívással nyert nemzetközi kardversenyt az orléans-i Világkupa-viadalon, melyre 191 sportoló nevezett, és amelyen háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron mindössze a 28. helyen végzett. Kettejük teljesítményét Nemcsik Zsolt, a kardozók kapitánya értékelte.

Szilágyi Áron a szezonban először vívott VK-versenyen (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

Szilágyi Áronnak gyorsulnia kell

Az olimpiai ezüstérmes Nemcsik szerint nem kell félteni Szilágyit, akit a tavalyi olimpia után meg is műtöttek.

Áron helyezéséből nem kell messzemenő következtetéseket levonni, egy, számára ismeretlen franciától kapott ki, ráadásul az új idényben először szerepelt nemzetközi viadalon. Sebessége még nem a régi, Rabb viszont úton van afelé, hogy a világ legjobbjai között jegyezzék

– nyilatkozta Nemcsik.

A Vasast erősítő Rabb, aki a 2024-es párizsi olimpián csapatban ezüstérmes volt, ezúttal az élen végzett.

Májusban nyertem életem első Vk-versenyét, francia páston hat győztes asszóval megismételtem ugyanazt. Utóbbi értékét erősen emeli, hogy kiemeltként még sohasem kezdtem, tudniillik a főtáblára jutás előtti csoportküzdelmek során bemelegedhet a vívó, de az egyenes kiesésben elszenvedett vereség máris végállomás. Ezúttal egészen jól elviseltem ennek lelki terhét

– mondta a Metropolnak Rabb.

Mint megemlítette, formajavulásában jelentős szerepet játszott klubedzője, Somlai Béla néhány jótanácsa, melyeket megszívelt. A döntőig vezető úton ellenfeleinek mindössze 7, 8, 7, 12 és 8 tust engedélyezett. A 24 éves Rabb még nem pihenhet, ugyanis december huszadikán magyar bajnoki aranyéremmel kívánja zárni az óesztendőt.