Hármas karamból a 32-es főúton, rohantak a mentők és a tűzoltók

Egy kamion és két személykocsi érintett abban a balesetben, amely a 32-es főút 47-es kilométerénél, Jánoshida határában történt. Az egyik autó a szántásba hajtott, a másik és a tehergépkocsi az úttesten maradt. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Mindhárom járműben csak a sofőr ült, a gépkocsivezetőkhöz mentőt riasztottak - írja a Katasztrófavédelem.



