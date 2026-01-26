Hármas karamból a 32-es főúton, rohantak a mentők és a tűzoltók
Egy kamion és két személykocsi ütközött. A helyszínre a mentőket is riasztani kellett.
Egy kamion és két személykocsi érintett abban a balesetben, amely a 32-es főút 47-es kilométerénél, Jánoshida határában történt. Az egyik autó a szántásba hajtott, a másik és a tehergépkocsi az úttesten maradt. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Mindhárom járműben csak a sofőr ült, a gépkocsivezetőkhöz mentőt riasztottak - írja a Katasztrófavédelem.
