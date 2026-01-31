Tragédia történt: Holtan találtak egy 16 éves fiút egy patakban

Az Új-Dél-Wales-i rendőrség pénteken, január 30-án közölte egy sajtóközleményben, hogy egy tinédzser fiú holttestét csütörtökön, körülbelül délután 1 órakor találták meg egy patakban, a Blue Mountains Nemzeti Park területén található Blue Gum Forestben.

Meghalt túrázás közben Fotó: Pixabay

Meghalt túrázás közben

A fiú egy háromnapos kempingezésen vett részt egy 17 éves barátjával, mielőtt elszakadtak volna egymástól. Az idősebb fiú aktiválta a helymeghatározó jeladóját (personal locator beacon, PLB), miután elveszítette szem elől.

Földi és légi keresés indult, és a 17 éves fiút csörlő segítségével kiemelték az Acacia Flats kempingterületről, azonban a 16 éves kísérőjét nem sikerült megtalálni.

- áll a rendőrségi közleményben.

Miután kimentették az idősebb fiút, átfogó kutató-mentő akció indult eltűnt társa felkutatására.

Január 29-én, körülbelül délután 1 órakor az eltűnt fiú holttestét egy patakban találták meg a Blue Gum Forestben, a Blue Mountains Nemzeti Park területén.

- erősítették meg a hatóságok, hozzátéve, hogy a halál pontos okát a következő napokban állapítják meg, miután elvégzik a boncolást.

Nehéz terep és gyenge mobiltelefon-lefedettség

Ez egy kifejezetten vad terület.

- mondta Sonya Muhlsimmer, az Upper Blue Mountains Bushwalking Club elnöke.

Van ott néhány keskeny ösvény, és ha az ember letér róluk, könnyen előfordulhat, hogy nem találja meg újra. Nagyon könnyű eltévedni.

- tette hozzá.

Muhlsimmer ugyanakkor méltatta a 17 éves fiút, amiért használta a személyes helymeghatározó jeladót.

Szó szerint életet menthet. Én soha nem indulnék el PLB nélkül. Ez egy nagyon zord környezet, nehezen megközelíthető terület, órákra van mindentől… különösen, ha például kígyómarás történik. A PLB aktiválásával viszonylag gyorsan meg lehet kapni a segítséget.

- írja a People.

Habár a fiút megtalálták, a halál oka máig tisztázatlan. Könnyen lehet, hogy örök rejtély marad pontosan mi történt vele.