Pánik vagy pipa? Most kiderül, megbirkóznál-e a központi felvételivel!

2026-ban is elérkezett az igazság pillanata: diákok ezrei ültek be a vizsgapadba január 24-én, hogy megküzdjenek a magyar nyelv és a matematika központi felvételi feladatsoraival. Ez minden olyan általános iskolás diákot érintett, aki valamilyen középiskolában szeretné folytatni a tanulmányait.

Mintegy 70 ezer magyar diák adott számot általános iskolai ismereteiről a központi felvételin. Fotó: Fotó: RDNE Stock project / Pexels (illusztráció)

Így zajlott a központi felvételi vizsga

A szombati számadás két részből állt: magyarból és matematikából kellett vizsgázniuk a diákoknak, akiknek a két feladatlapra szánt kétszer 45 perc között rövid szünet is a rendelkezésükre állt. Magyarból leginkább szövegértési és nyelvtani feladatokkal kellett megküzdeniük a felvételizőknek, míg matematikából inkább a logikus gondolkodásra és az alapvető készségekre épülő problémákat kellett megoldaniuk a vizsgázóknak.

