Pánik vagy pipa? Most kiderül, megbirkóznál-e a központi felvételivel!
Január 24-e volt az a nap, amikor Magyarországon csaknem 70 ezer diák gyomra rándult valamilyen mértékben görcsbe. Ekkor írták ugyanis a központi felvételi vizsgát a tanulók. De hogy ment volna, ha neked kell vizsgáznod? Most megtudhatod!
2026-ban is elérkezett az igazság pillanata: diákok ezrei ültek be a vizsgapadba január 24-én, hogy megküzdjenek a magyar nyelv és a matematika központi felvételi feladatsoraival. Ez minden olyan általános iskolás diákot érintett, aki valamilyen középiskolában szeretné folytatni a tanulmányait.
Így zajlott a központi felvételi vizsga
A szombati számadás két részből állt: magyarból és matematikából kellett vizsgázniuk a diákoknak, akiknek a két feladatlapra szánt kétszer 45 perc között rövid szünet is a rendelkezésükre állt. Magyarból leginkább szövegértési és nyelvtani feladatokkal kellett megküzdeniük a felvételizőknek, míg matematikából inkább a logikus gondolkodásra és az alapvető készségekre épülő problémákat kellett megoldaniuk a vizsgázóknak.
Te mennyire emlékszel az általános iskolai tananyagból?
Úgy érzed, a kisujjadban van a tananyag és simán tudsz annyit, mint egy általános iskolás? Teszteld le a tudásod! Töltsd ki a 10 kérdésből álló felvételi kvízünket, hogy megtudd: okosabb vagy-e, mint egy nyolcadikos!
1. Melyik szóalak helyes a mondatban? "A diákok alig várták a tavaszi ( ) szünetet."
2. Egy osztályba 15 lány és 10 fiú jár. Hány százaléka az osztály létszámának a lányok száma?
3. Melyik szóalakban írtuk le helyesen a mássalhangzó-törvényt követő alakot?
4. Egy téglalap egyik oldala 8 cm, a másik oldala 15 cm. Mekkora a téglalap átlója?
5. Melyik szó leírása felel meg a magyar helyesírás szabályainak?
6. Egy gépkocsi 60 km/h átlagsebességgel halad. Hány kilométert tesz meg 2 óra 30 perc alatt?
7. Melyik a helyes írásmód az alábbiak közül?
8. Egy kocka térfogata 64 cm³. Mekkora a kocka egy élének hossza?
9. Melyik szópár egészíti ki helyesen az alábbi közmondást? "Ki mint (), úgy ()."
10. Hány megoldása van a következő egyenletnek a valós számok halmazán? |x - 2| = -1
