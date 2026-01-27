RETRO RÁDIÓ

Pánik vagy pipa? Most kiderül, megbirkóznál-e a központi felvételivel!

Január 24-e volt az a nap, amikor Magyarországon csaknem 70 ezer diák gyomra rándult valamilyen mértékben görcsbe. Ekkor írták ugyanis a központi felvételi vizsgát a tanulók. De hogy ment volna, ha neked kell vizsgáznod? Most megtudhatod!

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.01.27. 08:30
kvíz középiskola felvételi

2026-ban is elérkezett az igazság pillanata: diákok ezrei ültek be a vizsgapadba január 24-én, hogy megküzdjenek a magyar nyelv és a matematika központi felvételi feladatsoraival. Ez minden olyan általános iskolás diákot érintett, aki valamilyen középiskolában szeretné folytatni a tanulmányait.

központi felvételi
Mintegy 70 ezer magyar diák adott számot általános iskolai ismereteiről a központi felvételin. Fotó: Fotó: RDNE Stock project / Pexels (illusztráció)

 

Így zajlott a központi felvételi vizsga

A szombati számadás két részből állt: magyarból és matematikából kellett vizsgázniuk a diákoknak, akiknek a két feladatlapra szánt kétszer 45 perc között rövid szünet is a rendelkezésükre állt. Magyarból leginkább szövegértési és nyelvtani feladatokkal kellett megküzdeniük a felvételizőknek, míg matematikából inkább a logikus gondolkodásra és az alapvető készségekre épülő problémákat kellett megoldaniuk a vizsgázóknak.

 

Te mennyire emlékszel az általános iskolai tananyagból?

Úgy érzed, a kisujjadban van a tananyag és simán tudsz annyit, mint egy általános iskolás? Teszteld le a tudásod! Töltsd ki a 10 kérdésből álló felvételi kvízünket, hogy megtudd: okosabb vagy-e, mint egy nyolcadikos!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik szóalak helyes a mondatban? "A diákok alig várták a tavaszi ( ) szünetet."
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Egy osztályba 15 lány és 10 fiú jár. Hány százaléka az osztály létszámának a lányok száma?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik szóalakban írtuk le helyesen a mássalhangzó-törvényt követő alakot?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Egy téglalap egyik oldala 8 cm, a másik oldala 15 cm. Mekkora a téglalap átlója?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik szó leírása felel meg a magyar helyesírás szabályainak?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Egy gépkocsi 60 km/h átlagsebességgel halad. Hány kilométert tesz meg 2 óra 30 perc alatt?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik a helyes írásmód az alábbiak közül?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Egy kocka térfogata 64 cm³. Mekkora a kocka egy élének hossza?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Melyik szópár egészíti ki helyesen az alábbi közmondást? "Ki mint (), úgy ()."
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Hány megoldása van a következő egyenletnek a valós számok halmazán? |x - 2| = -1

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu