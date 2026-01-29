RETRO RÁDIÓ

Visszatért Kánya Tamás, a lerombolt Manófalva megalkotója: újabb alkotásokat készített – Galéria!

Hóból és jégből is készít remekműveket a természetművész. Kánya Tamás a lerombolt Manófalva után újra alkotott.

Szerző: KN
Létrehozva: 2026.01.29. 07:30
Kánya Tamás természetművészeti alkotás

Kánya Tamás, a lerombolt Manófalva megalkotója a havat felhasználva újabb szemet gyönyörködtető művet hozott létre. A természetművész pontosan tudja, hogy az alkotásai nem maradandóak, hiszen a természet bármikor eltüntetheti azokat.

Kánya Tamás
Kánya Tamás alkotás közben Fotó: Facebook/ Római-parti "Kőkert" Land Art in Hungary

Tíz évvel ezelőtt jégből készített szobrokat a Római-parton, idén hógolyókból emelt tornyokat a budakalászi ártéri erdőben. Rengetegen jártak a csodájára és örülnek, hogy a művész nem fejezte be az alkotást, miután tavaly novemberben szétrombolták a farönkökből, termésekből és számos egyéb természetes anyagból részletesen kidolgozott hatalmas madáretetőjét, Manófalvát.

Manófalvát emberi kéz tette tönkre

Az időjárásnál sokkal bosszantóbb, amikor embertársaink teszik tönkre a land-art műveket. A Kánya Tamás által megálmodott és megalkotott Manófalva egy éjszaka alatt vandálok áldozata lett. Rengeteg embert háborított fel az eset, sokan szerettek volna segíteni Manófalva újjáépítésében. A művész azonban kizárólag a budakalászi ártéri erdőben tudja elképzelni az alkotást, de tart attól, hogy újra lerombolják a rosszakarói, ezért egyelőre nem szeretné újjáépíteni.

A hóból és jégből készült szobrai sem maradnak meg az örökkévalóságnak, mert elolvadnak, de fotókon megörökíti a művét.

A land-art arról szól, hogy nem maradandó. Külföldön általában a természet teszi tönkre, az eső a vihar, az állatok, nálunk sajnos többségben az emberek. Ezért nem lehet nagyon maradandót alkotni, ami engem nem nagyon zavar, de az embereket igen, mert szívesen megnéznék élőben. Nekem a fénykép a fontos, hogy meglegyen. Általában le tudom fényképezni, amit elkészítettem, de 8-9 éve volt, mikor kőoszlopokat építettem és összedőlt az egész mielőtt le tudtam volna fotózni

– mondta korábban a Metropolnak Kánya Tamás.

 

Nézd meg te is Kánya Tamás jégből és hóból készült alkotásait. Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig:

Kánya Tamás csodás téli alkotásokat készít

fotótegnap, 14:55Fotók: Kánya Tamás

 

