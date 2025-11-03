„Hogy rohadna le a keze” - Lincshangulat uralkodik a szétdúlt Manófalva miatt

A napokban számoltunk be arról, hogy Kánya Tamás természetművész idén újból életre keltette Manófalva varázslatos világát a budakalászi ártéri erdőben. Már kezdték belakni az erdei állatok és sok látogató kíváncsi volt rá. Azonban szombat este (november 1.) teljesen szétdúlták; pont az első hétvégén, amikor az emberek megnézhették volna.

Manófalva darabokban... Fotó: Kánya Tamás természetművész

Manófalva nincs többé

Vasárnap rengetegen érkeztek, még vidékről is, hogy megcsodálják Manófalvát, aminek csak a hűlt helyét találták. Kánya Tamás 3. éve építette meg az erdei állatok etetésére szolgáló Manófalvát. Az első évben az árvíz vitte el, idén pedig ember pusztította el.

Kánya Tamás szombaton fél ötig volt Manófalvánál, majd vasárnap reggel ismét kiment, hogy fogadhassa a látogatókat és beszélgessen velük, de sokkoló látvány fogadta: Manófalva darabokban.

Szétverte a házakat, szobrokat, létrákat, teraszokat, mindenféle díszítéseket. Szanaszét dobálva megtaláltam 10 méterre darabokra törve, hogy ne is tudjam megjavítani. Összedöntötte a farönköket, széttörte az alkatrészeket. Olyan pusztítást végzett, hogy helyreállítani nem igazán tudom és teljesen feleslegesnek tartom, mivel bármikor visszajöhet és ismét szétverheti. Kedvem sincs hozzá. Borzasztó nagy munka volt elkészíteni ezt a sok kis részletgazdag apró elemet

- mondta a művész, aki három hétig dolgozott azon, hogy Manófalva idén is megépüljön. Idén nem közvetlenül a biciklis út mellé került Manófalva, hanem beljebb, körülbelül 20 méterre az erdőbe, a fák alá helyezte, de úgy látszik ez sem segített...

„Rögtön az első forgalmasabb nap után tönkretették. Rengeteg embertől vett el egy csodálatos élményt. Amit tudtam, kis ajtókat, kötélhágcsókat, létrákat összeszedtem, elhoztam. Semmi sincs már ott. Ne keressék. Manófalva bezárt. Boldogok lehetnek a kerékpárosok és azok a helyi lakók, akiket annyira zavart. A problémát megoldották” – tette hozzá.

Ilyen varázslatos volt Manófalva Fotó: Kánya Tamás természetművész

Lincshangulat van a tönkretett műalkotás miatt

Rengeteg embert háborított fel az eset. Lincshangulat uralkodik, nem értik, hogy ki és miért képes ilyen szörnyű tettre. Vannak, akik szeretnének segíteni Kánya Tamásnak Manófalva újjáépítésében. A művész rengeteg együttérző üzenetet kap és sokan nem tudják elrejteni az indulataikat sem.