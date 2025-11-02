Titkos bejáratok és vadgesztenye kerítés: Kánya Tamás idén is megépítette Manófalvát - Galéria!

Kánya Tamás természetművész újból megépítette a varázslatos Manófalvát a budakalászi ártéri erdőben. Az idei nagyobb lett, mint az eddigiek voltak. Az erdei állatok és az emberek is nagy érdeklődéssel keresik fel a műalkotást.

Kánya Tamás természetművész idén is megalkotta Manófalvát Fotó: Kánya Tamás

Kánya Tamás csupa természetes anyagból építette meg Manófalvát

Manófalva minden kis apró részlete természetes anyagból készült, amiket Kánya Tamás az erdőben és a környéken, útközben szedett össze.

„Mivel tavaly nagy sikere volt, rengeteg új erdei lakó jelentkezett, ezért meg kellett nagyobbítanom. Jóval komplexebb, összetettebb, részletgazdagabb lett” – kezdte a természetművész.

Sok kis házzal, ajtókkal, ablakokkal, hidakkal, kötélhágcsókkal, létrákkal, függőjáratokkal és mindenféle titkos kis bejárattal, különféle faszobrokkal, kis fákkal, hintákkal, padokkal. Vadgesztenyés kis kerítés apró kaviccsal, fűzfavesszőből fonott elválasztók, esőfogók, uszadékfából és fakérgekből készült manóházak, taplógombás nádbugás és tujaleveles háztetők narancseperrel. Lopótökből készült madáretetők, fakorongos kis lépcsők különféle színes díszítésekkel, erkélyekkel.

A Békásmegyeren élő természetművész közel 20 éve az alkotásainak él, a Római-parton és környékén rendszeresen találkozhatunk sárszobraival, mandaláival. 2023-ban alkotta meg először Manófalvát a budakalászi ártéri erdőben, de azt elmosta az árvíz. Tavaly és idén is újból életre keltette a varázsbirodalmat.

Szerencsére sikerült sok dolgot a tavalyi installációból megmentenem, így ezeket mind fel tudtam újra használni.

Belakják Manófalvát az erdei állatok

Mókusok rendszeresen jönnek dióért, mogyoróért és egyre több cinke, valamint csúszka jelenik meg. Napról napra jobban kezdik belakni, használni a nekik készített kisvárost. Ezeknek a kis erdei állatoknak szerettem volna egy kis téli etetőt és menedéket biztosítani az arra elhaladó emberek örömére, akik megcsodálhatják az itteni erdő állatvilágát. Megpihenhetnek pár perce, nézelődhetnek, fényképezhetnek és beszélgethetnek

– mondta a természetművész, hangsúlyozva, hogy Manófalva nem játszótér, a hangoskodás, kiabálás elriasztja az állatokat.

IDE kattintva megtudhatod, hogyan támogathatod Kánya Tamás természetművész munkáját.

Tekintsd meg a Manófalváról készült képeket! A galéria a következő képre kattintva nézhető végig: