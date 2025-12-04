„Már alig győzöm” – segítséget kér a lerombolt Manófalva alkotója

Kánya Tamás harmadik éve építette meg az erdei állatok hatalmas etetőjét, Manófalva csodálatos világát. Egész évben gyűjtötte az alapanyagokat, az idei nagyobb lett mint valaha; közel három hétig tartott, amíg összerakta. Egy hónappal ezelőtt azonban – pár nappal azután, hogy elkészült – vandálok totálisan lerombolták. A művész teljesen összetört, de azóta is a budakalászi ártéri erdőben tölti a napjait.

Vandálok tönkretették Manófalva minden kis részletét – Fotó: Facebook/Római-parti "Kőkert" Land Art in Hungary



Segítséget kér Manófalva megalkotója, Kánya Tamás

Habár Manófalvát valaki darabokra verte, a romokat pedig már eltakarította a művész, az állatok még mindig visszajárnak a helyére eleségért.

„Továbbra is kijárok mindennap etetni az állatokat” – kezdte Kánya Tamás.

Folyamatosan jönnek a madarak, napról napra egyre több érkezik. Főleg most, hogy már hidegebb van. Nagyon sok csuszka meg cinege tanyázik már errefelé. Tettem fel szélcsengőket, amiket a madarak szólaltatnak meg. Ezt szoktam hallgatni miközben a forgalmat figyelem, éppen milyen madár érkezik. Mókusok is rendszeresen jönnek délelőttönként egy kis nasira. Bekajálnak, aztán kezdik a gyűjtögetést és elhordják a törökmogyorót, meg a diót téli tartaléknak. Ráadásul már a fakopáncsok is egyre sűrűbben lopkodják a mókusoknak szánt eleséget. Már alig győzöm. Sokkal több fogy, mint tavaly. Eddig azért volt jó, mert amíg volt Manófalva, a látogatók hoztak eleséget az állatoknak. Ezzel nagyon sokat segítettek! Nagyon megköszönném, ha valaki, aki arra sétál vagy fut, hozna oda élelmet! Minden reggel kimegyek feltölteni az etetőjüket, így ha csak leteszik oda, megtalálom. Ne szórják ki, mert csak a patkány jelenik meg. Viszont csak a fekete napraforgót, szotyit eszik meg! A boltban árult téli madáreleségmixeket itt semmilyen állat nem eszi meg. Kieszik belőle a fekete szotyit, a többi pedig ott marad. Napokkal később szoktam összeszedni. Törökmogyoró, régebbi rosszabb dió is jó lenne.