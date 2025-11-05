„Nem szabad elkeseredni” - sokan segítenének újjáépíteni Manófalva varázslatos világát

Érthető módon hatalmas közfelháborodást keltett a hír, hogy szétverték az alig pár napja elkészült Manófalva minden kis elemét. Kánya Tamás természetművész nagyon csalódott, de úgy gondolja, hogy nincs értelme újra felépíteni. A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.

Manófalva romokban... Fotó: Kánya Tamás természetművész

Kánya Tamás harmadik éve keltette életre Manófalva csodálatos világát. Egész évben gyűjtötte az alapanyagokat, az idei nagyobb lett, mint valaha; közel három hétig tartott, amíg összerakta. Vasárnap reggelre (November 2.) azonban teljesen szétverték az alkotást. Többen is felajánlották, hogy segítenek újjáépíteni Manófalvát. Az Összefogás Manófalváért nevű Facebook-csoportnak már közel kétezer tagja van. A természetművész nem tud elképzelni más helyszínt a művének, mint a budakalászi ártéri erdőt, azonban ott már nem szeretné újból megépíteni, hiszen bármikor szétdúlhatják.

Dühösek az emberek Manófalva lerombolása miatt

A Metropol Manófalva lerombolásáról készült videója alatti kommentszekcióban is forrnak az indulatok.

„Elég szomorú, hogy ilyen emberek vannak!”

„Ez borzasztó, hogy egyesek milyen gonoszok, hogy tönkreteszik más gyönyörű munkáját! Nagyon sajnálom!”

„Ezek nem emberek; állatok! Irigy emberek, akik csak rombolni tudnak, képtelenek bármi jót tenni!”

„Gonosz, aki ezt tette!”

„Ez borzasztó! Sajnálom! Gyönyörű volt!”

„Mélységesen elszomorít. Mi szívesen segítenénk újjáépíteni.”

„El sem tudom képzelni mit érzett a művész, amikor meglátta ezt a pusztítást. Teljesen megértem, hogy elment a kedve a további alkotástól. „Érthetetlen és értelmetlen ez a vandalizmus! Sose legyen ettől nagyobb öröme az elkövetőnek.”

„Nem szabad elkeseredni. Sajnos sok buta, irigy ember van. Én gratulálok, nagyon aranyos volt.”



Nézd meg te is a Metropol videóját: