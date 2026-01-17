Figyelmeztetés minden iPhone felhasználónak: így lopják el az adataikat

Ha iPhone-nal rendelkezel jobb, ha most figyelsz, ugyanis a készülékedet könnyedén feltörhetik egy rosszindulatú kémprogram segítségével. Az Apple nemrég két új javítást adott ki a WebKit böngészőmotor biztonsági réseire, amelyeket az emberek készülékeinek feltörésére használnak – ám csak akkor részesülhet a felhasználó a védelemben, amennyiben telepítette az iPhone-ra az iOS 26 szoftverfrissítések valamelyikét.

Az iPhone-od biztonsága a legfontosabb az adataid védelmében

Meglepő módon az iPhone-felhasználóknak csak 4,6 százaléka telepítette a legújabb, múlt hónapban megjelent iOS 26.2 frissítést, és csupán a 16 százalékuk rendelkezik bármilyen formában a iOS 26-tal. Ez azt jelenti, hogy világszerte több mint egymilliárd iPhone-felhasználó teszi ki magát annak a kockázatnak, hogy az eszközét feltörjék. A szoftvertelepítés után fontos a telefont újra is indítani, így a rosszindulatú programok is eltávolításra kerülnek a telefon memóriájából.

Hogyan lehet megállapítani, hogy az iPhone-odat feltörték-e ?

A Trend Micro szerint öt jel utalhat arra, hogy az iPhone-odat feltörték, kezdve a rengeteg felugró ablak és hirdetések megjelenésével. Amennyiben hirtelen ezek a felugró ablakok jelennek meg, az arra utal, hogy a hackerek rosszindulatú szoftvert telepítettek a készülékre. Ha pedig olyan alkalmazásokat találsz a telefonodon, amelyeket nem ismersz fel, vagy nem te telepítetted őket, az is azt jelentheti, hogy valaki behatolt a telefonodba.

Továbbá, mindannyian tudjuk, hogy az iPhone akkumulátorát számos tényező befolyásolhatja, például a készülék kora vagy az, hogy telepítetted-e a legújabb szoftvert, amennyiben viszont a telefonod hirtelen sokkal gyorsabban lemerül, mint korábban, az intő jel lehet. Az akkumulátorod gyorsabban lemerül, vagy az alkalmazásaid lelassulnak, ha a háttérben a tudtod nélkül egy rosszindulatú szoftver fut.

Ha furcsa szöveges üzeneteket esetleg ismeretlen forrásból érkező telefonhívásokat kapsz, az is arra utalhat, hogy a készüléked megfertőződött. Végül, de nem utolsósorban, amennyiben azt veszed észre, hogy az adatforgalmad hirtelen megnőtt, akkor vírusok, vagy ismeretlen alkalmazások futhatnak a háttérben.