Figyelmeztetés minden iPhone felhasználónak: így lopják el az adataikat

A modern technológia egyre több rizikóval jár. Ha nincs biztonságban az iPhone-od, az adataid sem lesznek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 18:00
adatlopás iphone adatvédelem

Ha iPhone-nal rendelkezel jobb, ha most figyelsz, ugyanis a készülékedet könnyedén feltörhetik egy rosszindulatú kémprogram segítségével. Az Apple nemrég két új javítást adott ki a WebKit böngészőmotor biztonsági réseire, amelyeket az emberek készülékeinek feltörésére használnak – ám csak akkor részesülhet a felhasználó a védelemben, amennyiben telepítette az iPhone-ra az iOS 26 szoftverfrissítések valamelyikét. 

A legújabb szoftverfrissítés alapja az iPhone-ok biztonságának
A legújabb szoftverfrissítés alapja az iPhone-ok biztonságának

Az iPhone-od biztonsága a legfontosabb az adataid védelmében

Meglepő módon az iPhone-felhasználóknak csak 4,6 százaléka telepítette a legújabb, múlt hónapban megjelent iOS 26.2 frissítést, és csupán a 16 százalékuk rendelkezik bármilyen formában a iOS 26-tal. Ez azt jelenti, hogy világszerte több mint egymilliárd iPhone-felhasználó teszi ki magát annak a kockázatnak, hogy az eszközét feltörjék. A szoftvertelepítés után fontos a telefont újra is indítani, így a rosszindulatú programok is eltávolításra kerülnek a telefon memóriájából. 

Hogyan lehet megállapítani, hogy az iPhone-odat feltörték-e ?

A Trend Micro szerint öt jel utalhat arra, hogy az iPhone-odat feltörték, kezdve a rengeteg felugró ablak és hirdetések megjelenésével. Amennyiben hirtelen ezek a felugró ablakok jelennek meg, az arra utal, hogy a hackerek  rosszindulatú szoftvert telepítettek a készülékre. Ha pedig olyan alkalmazásokat találsz a telefonodon, amelyeket nem ismersz fel, vagy nem te telepítetted őket, az is azt jelentheti, hogy valaki behatolt a telefonodba.

Továbbá, mindannyian tudjuk, hogy az iPhone akkumulátorát számos tényező befolyásolhatja, például a készülék kora vagy az, hogy telepítetted-e a legújabb szoftvert, amennyiben viszont a telefonod hirtelen sokkal gyorsabban lemerül, mint korábban, az intő jel lehet. Az akkumulátorod gyorsabban lemerül, vagy az alkalmazásaid lelassulnak, ha a háttérben a tudtod nélkül egy rosszindulatú szoftver fut. 

Ha furcsa szöveges üzeneteket esetleg ismeretlen forrásból érkező telefonhívásokat kapsz, az is arra utalhat, hogy a készüléked megfertőződött.  Végül, de nem utolsósorban, amennyiben azt veszed észre, hogy az adatforgalmad hirtelen megnőtt, akkor vírusok, vagy ismeretlen alkalmazások futhatnak a háttérben. 

Mit tegyünk, ha azt gyanítjuk, hogy az iPhone-unkat feltörték? 

Első lépés gyanánt változtasd meg az összes jelszavadat, különösen az e-mailhez és a bankszámlákhoz tartozókat. Ezt követően nézd át az összes alkalmazást, és távolítsd el azokat, amelyek nem megbízhatóak vagy nem ismerősek a számodra. A Find My iPhone alkalmazást is érdemes bekapcsolni, hogy szükség esetén távolról le tudja zárni vagy törölni a készüléket. 

Ahogy a cikk elején említettük, fontos, hogy az iPhone a legújabb szoftverfrissítéssel működjön: ehhez rendelkezésre állnak a legújabb biztonsági javítások. 

Egy másik fontos lépés a megbízható VPN használata az online biztonság védelme érdekében. Végezetül pedig legyél óvatos a nyilvános Wi-Fi használatával, mivel ezek a hálózatok nem a legbiztonságosabbak - olvasható a LADbible cikkében.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
