„Ha ez elolvad és visszafagy, itt jégpálya lesz!” – Hókáosz: óriási hószörnyeket hagytak Erzsébetvárosban
Ahogy telnek a havazás utáni napok, egyre szörnyűbb képet festenek Budapest, azon belül is Erzsébetváros utcái. A hókáoszban a bulinegyed elesett: hó, latyak, aztán jég – ezzel a tuti recepttel hagyják Niedermüllerék életveszélyes helyzetben a lakosokat. Az Erzsébet körúton valóságos hószörnyek jelentek meg.
Nem volt elég, hogy az eltakarítatlan hóban kellett végigküzdeniük a havazás napjait az erzsébetvárosiaknak, a kényszerű testedzést Niedermüller Péter kerületi polgármester képes volt tetézni. A hókáosz szomorú névjegyei a hatalmas, összetúrt hókupacok, amik az Erzsébet körút egy részén toronymagas dombokat alkotnak.
Mit lép a hetedik kerület a hókáoszra?
Röviden: semmit. Bővebben: a baloldali vezetés magára hagyta lakosait a budapesti havazásban. Míg országszerte jelesre vizsgáztak a hókotrók és járhatók, biztonságosak az utak, addig a fővárosban eluralkodott a hókáosz. A bulinegyedben is, mintha Niedermüllerék szemellenzőt húztak volna, nem látják, milyen állapotok uralkodnak.
Hiába jelzik a Facebook-csoportokban, hogy
- a hókotrók nem járnak,
- jégpályává vált a Madách tér,
- sárban, latyakban járnak az emberek,
- a biciklisávokat is ellepi az olvadó hó,
a polgármester köszöni szépen, csak széttárja a kezét…. A helyiek pedig kénytelenek maguk boldogulni – maguk lapátolták el a havat az utcán és a járdán. A környéken életveszélyes végigsétálni, fiatalok és idősek is panaszkodnak, hogy az olvadó hótakaró lassan sártengerré alakul, a fagyban pedig jégmezővé válnak az utcák…
„Ráfolyik és megfagy a víz”
Ha itt-ott feltűnnek a hókotrók, hatalmas hókupacokat építenek. Egy nyugdíjas férfi, K. Ernő mérgesen készített fotókat január 15-én, csütörtökön az egyik mesterművükről. Az Erzsébet körút-Király utcai villamosmegálló közelében több méteres „hószörny” pihen a járda szélén, szorosan a bicikliútnál.
„Hazafelé mentem munkából este hat óra körül. Még a villamosról is látni lehetett, hogy óriási hókupacot túrtak fel a szemközti oldalon. Legalább 1 méter magas volt! Gondoltam magamban, ez igen, nem semmi, hogy ennyi havat így összetúrnak és ott hagynak a fenébe” – panaszkodott a Metropolnak Ernő, aki szerint nem elég a feltúrt havat kerülgetni, de idővel nagy veszélynek lesznek miatta kitéve a járókelők és a biciklisek is.
Mi lesz, ha elolvad? Vízben fogunk úszni! Biciklivel is szoktam közlekedni, de ha a biciklisávra ráfolyik és megfagy a víz, itt olyan jégpálya lesz, hogy összetöröm magam
– mutatott rá dühösen, kiemelve: a hókupacok eltakarítására is lehetne megoldás, de úgy érzi, a lakosokra a kerületi önkormányzat sosem hallgat.
„Én még emlékszem, amikor régen elszállították a havat és szétszórták a földeken. Törődtek Budapesttel és tudták, mit kell tenni, de most cserben vagyunk hagyva. Ez a vezetés semmit nem tesz, a havazással sem tudnak mit kezdeni, nemhogy a várossal. Ugyan már!” – zárta szavait legyintve a nyugdíjas férfi.
