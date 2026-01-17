„Ha ez elolvad és visszafagy, itt jégpálya lesz!” – Hókáosz: óriási hószörnyeket hagytak Erzsébetvárosban

Nem volt elég, hogy az eltakarítatlan hóban kellett végigküzdeniük a havazás napjait az erzsébetvárosiaknak, a kényszerű testedzést Niedermüller Péter kerületi polgármester képes volt tetézni. A hókáosz szomorú névjegyei a hatalmas, összetúrt hókupacok, amik az Erzsébet körút egy részén toronymagas dombokat alkotnak.

A hókáosz piszkos következménye: a hószörny... (Olvasói fotó)

Mit lép a hetedik kerület a hókáoszra?

Röviden: semmit. Bővebben: a baloldali vezetés magára hagyta lakosait a budapesti havazásban. Míg országszerte jelesre vizsgáztak a hókotrók és járhatók, biztonságosak az utak, addig a fővárosban eluralkodott a hókáosz. A bulinegyedben is, mintha Niedermüllerék szemellenzőt húztak volna, nem látják, milyen állapotok uralkodnak.

Hiába jelzik a Facebook-csoportokban, hogy

a hókotrók nem járnak,

jégpályává vált a Madách tér,

sárban, latyakban járnak az emberek,

a biciklisávokat is ellepi az olvadó hó,

a polgármester köszöni szépen, csak széttárja a kezét…. A helyiek pedig kénytelenek maguk boldogulni – maguk lapátolták el a havat az utcán és a járdán. A környéken életveszélyes végigsétálni, fiatalok és idősek is panaszkodnak, hogy az olvadó hótakaró lassan sártengerré alakul, a fagyban pedig jégmezővé válnak az utcák…

„Ráfolyik és megfagy a víz”

Ha itt-ott feltűnnek a hókotrók, hatalmas hókupacokat építenek. Egy nyugdíjas férfi, K. Ernő mérgesen készített fotókat január 15-én, csütörtökön az egyik mesterművükről. Az Erzsébet körút-Király utcai villamosmegálló közelében több méteres „hószörny” pihen a járda szélén, szorosan a bicikliútnál.

Csak reménykedhetünk, hogy ez a kupac lassan kezd olvadni, nem egyszerre... (Olvasói fotó)

„Hazafelé mentem munkából este hat óra körül. Még a villamosról is látni lehetett, hogy óriási hókupacot túrtak fel a szemközti oldalon. Legalább 1 méter magas volt! Gondoltam magamban, ez igen, nem semmi, hogy ennyi havat így összetúrnak és ott hagynak a fenébe” – panaszkodott a Metropolnak Ernő, aki szerint nem elég a feltúrt havat kerülgetni, de idővel nagy veszélynek lesznek miatta kitéve a járókelők és a biciklisek is.

Mi lesz, ha elolvad? Vízben fogunk úszni! Biciklivel is szoktam közlekedni, de ha a biciklisávra ráfolyik és megfagy a víz, itt olyan jégpálya lesz, hogy összetöröm magam

– mutatott rá dühösen, kiemelve: a hókupacok eltakarítására is lehetne megoldás, de úgy érzi, a lakosokra a kerületi önkormányzat sosem hallgat.