„Ha ez elolvad és visszafagy, itt jégpálya lesz!” – Hókáosz: óriási hószörnyeket hagytak Erzsébetvárosban

Ahogy telnek a havazás utáni napok, egyre szörnyűbb képet festenek Budapest, azon belül is Erzsébetváros utcái. A hókáoszban a bulinegyed elesett: hó, latyak, aztán jég – ezzel a tuti recepttel hagyják Niedermüllerék életveszélyes helyzetben a lakosokat. Az Erzsébet körúton valóságos hószörnyek jelentek meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 07:30
erzsébetvárosban erzsébet körút hókotrás havazás niedermüller péter

Nem volt elég, hogy az eltakarítatlan hóban kellett végigküzdeniük a havazás napjait az erzsébetvárosiaknak, a kényszerű testedzést Niedermüller Péter kerületi polgármester képes volt tetézni. A hókáosz szomorú névjegyei a hatalmas, összetúrt hókupacok, amik az Erzsébet körút egy részén toronymagas dombokat alkotnak.

hókáosz
A hókáosz piszkos következménye: a hószörny... (Olvasói fotó)

Mit lép a hetedik kerület a hókáoszra?

Röviden: semmit. Bővebben: a baloldali vezetés magára hagyta lakosait a budapesti havazásban. Míg országszerte jelesre vizsgáztak a hókotrók és járhatók, biztonságosak az utak, addig a fővárosban eluralkodott a hókáosz. A bulinegyedben is, mintha Niedermüllerék szemellenzőt húztak volna, nem látják, milyen állapotok uralkodnak.

Hiába jelzik a Facebook-csoportokban, hogy

a polgármester köszöni szépen, csak széttárja a kezét…. A helyiek pedig kénytelenek maguk boldogulni – maguk lapátolták el a havat az utcán és a járdán. A környéken életveszélyes végigsétálni, fiatalok és idősek is panaszkodnak, hogy az olvadó hótakaró lassan sártengerré alakul, a fagyban pedig jégmezővé válnak az utcák…

„Ráfolyik és megfagy a víz”

Ha itt-ott feltűnnek a hókotrók, hatalmas hókupacokat építenek. Egy nyugdíjas férfi, K. Ernő mérgesen készített fotókat január 15-én, csütörtökön az egyik mesterművükről. Az Erzsébet körút-Király utcai villamosmegálló közelében több méteres „hószörny” pihen a járda szélén, szorosan a bicikliútnál. 

Csak reménykedhetünk, hogy ez a kupac lassan kezd olvadni, nem egyszerre... (Olvasói fotó)

„Hazafelé mentem munkából este hat óra körül. Még a villamosról is látni lehetett, hogy óriási hókupacot túrtak fel a szemközti oldalon. Legalább 1 méter magas volt! Gondoltam magamban, ez igen, nem semmi, hogy ennyi havat így összetúrnak és ott hagynak a fenébe”  – panaszkodott a Metropolnak Ernő, aki szerint nem elég a feltúrt havat kerülgetni, de idővel nagy veszélynek lesznek miatta kitéve a járókelők és a biciklisek is.

Mi lesz, ha elolvad? Vízben fogunk úszni! Biciklivel is szoktam közlekedni, de ha a biciklisávra ráfolyik és megfagy a víz, itt olyan jégpálya lesz, hogy összetöröm magam

– mutatott rá dühösen, kiemelve: a hókupacok eltakarítására is lehetne megoldás, de úgy érzi, a lakosokra a kerületi önkormányzat sosem hallgat.

„Én még emlékszem, amikor régen elszállították a havat és szétszórták a földeken. Törődtek Budapesttel és tudták, mit kell tenni, de most cserben vagyunk hagyva. Ez a vezetés semmit nem tesz, a havazással sem tudnak mit kezdeni, nemhogy a várossal. Ugyan már!” – zárta szavait legyintve a nyugdíjas férfi.

A budapesti hókáoszról a Metropol videóját itt tudod megnézni:

 

