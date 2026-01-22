Itt a nagy hó teszt: most kiderül, mennyire tiszta a frissen hullott hó

Rég nem látott mennyiségű hó hullott hazánkban, aminek voltak akik örültek, de olyanok is, akik kevésbé. A TikTok egyik kedvenc növényorvosa, Gyuris Rita letesztelte, hogy mennyire tiszta a hó. Az eredmény megdöbbentő.

Itt a nagy hóteszt: Rita a mintavevő pálca segítségével a petri-csészében elhelyezett speciális agar-lemezre helyezte a havat (Fotó: TikTok/plantprotecting)

„Nézzük meg, hogy mennyire tiszta a hó!” – kezdte TikTok videójában a növényorvos.

Először a lehullott hóból vettem mintát. A steril mintavevő pálcával belelapátoltam az agar-lemezbe a havat; amit háromszor is megismételtem. Megvártam, amíg elolvad és szétkentem az agar-lemezen. Azt gondolom, hogy így talán pontosabb eredményt ad, mintha csak végig simogatnám a pálcával a havat

– mondta Rita, majd a hulló hóból is mintát vett. „Kinyitottam az agar-lemezt és megvártam, amíg belehullik a hó.”

Mennyire tiszta a hó?

A kísérlet eredménye megdöbbentő: a lehullott hó mintájából számtalan gombatelep nőtt fel. Az eredményt a növényorvos a következőképpen magyarázza:

„A hó kémiailag viszonylag tiszta, azonban biológiailag sosem steril. A hópelyhek magjait leginkább a légkörben lévő kosz, porszem, pollenek, gombaspórák, baktériumok adják.”

A kísérlet eredménye (Fotó: TikTok/plantprotecting)

A hulló hó azonban teljesen más eredményeket mutatott.

„A táptalajba szállingózó hópelyhek esetében csak egy gombatelep nőtt fel. Részben azért, mert kevesebb hóminta került a petri-csészébe, másrészt nem érintkezett talajjal, növényzettel; és nem mindegyik hópehelynek a magja gombaspóra, vagy baktérium. A lehullott hó talán azért is tartalmazhat több szennyeződést, gombaspórát, mert a talaj közelében lévő légáramlat is hozza-viszi ezeket a szennyeződéseket; a frissen hullott nedves hó pedig tárt karokkal fogadja azokat” – mondta a növényorvos, hozzátéve, hogy mindenki maga döntse el, hogy ezek után szeretne-e havat enni…