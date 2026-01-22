RETRO RÁDIÓ

Itt a nagy hó teszt: most kiderül, mennyire tiszta a frissen hullott hó

Újabb érdekes kísérlettel jelentkezett Gyuris Rita növényorvos. A frissen hullott hó nem is olyan tiszta, mint amilyennek létszik? Most kiderül!

Szerző: KN
Létrehozva: 2026.01.22. 09:30
kísérlet növényorvos

Rég nem látott mennyiségű hó hullott hazánkban, aminek voltak akik örültek, de olyanok is, akik kevésbé. A TikTok egyik kedvenc növényorvosa, Gyuris Rita letesztelte, hogy mennyire tiszta a hó. Az eredmény megdöbbentő.

hó
Itt a nagy hóteszt: Rita a mintavevő pálca segítségével a petri-csészében elhelyezett speciális agar-lemezre helyezte a havat (Fotó: TikTok/plantprotecting)

„Nézzük meg, hogy mennyire tiszta a hó!” – kezdte TikTok videójában a növényorvos.

Először a lehullott hóból vettem mintát. A steril mintavevő pálcával belelapátoltam az agar-lemezbe a havat; amit háromszor is megismételtem. Megvártam, amíg elolvad és szétkentem az agar-lemezen. Azt gondolom, hogy így talán pontosabb eredményt ad, mintha csak végig simogatnám a pálcával a havat 

– mondta Rita, majd a hulló hóból is mintát vett. „Kinyitottam az agar-lemezt és megvártam, amíg belehullik a hó.”

Mennyire tiszta a hó?

A kísérlet eredménye megdöbbentő: a lehullott hó mintájából számtalan gombatelep nőtt fel. Az eredményt a növényorvos a következőképpen magyarázza:

„A hó kémiailag viszonylag tiszta, azonban biológiailag sosem steril. A hópelyhek magjait leginkább a légkörben lévő kosz, porszem, pollenek, gombaspórák, baktériumok adják.”

A kísérlet eredménye (Fotó: TikTok/plantprotecting)

A hulló hó azonban teljesen más eredményeket mutatott.

„A táptalajba szállingózó hópelyhek esetében csak egy gombatelep nőtt fel. Részben azért, mert kevesebb hóminta került a petri-csészébe, másrészt nem érintkezett talajjal, növényzettel; és nem mindegyik hópehelynek a magja gombaspóra, vagy baktérium. A lehullott hó talán azért is tartalmazhat több szennyeződést, gombaspórát, mert a talaj közelében lévő légáramlat is hozza-viszi ezeket a szennyeződéseket; a frissen hullott nedves hó pedig tárt karokkal fogadja azokat” – mondta a növényorvos, hozzátéve, hogy mindenki maga döntse el, hogy ezek után szeretne-e havat enni…

@plantprotecting Mennyire tiszta a hó? ❄️ A kitenyésztett gombák közül valószínűleg több faj alapból a természetben is megtalálható, mint szaprofita, a természet lebontói. A hó fogyasztása nem javasolt, és nemcsak a gombaspórák miatt. Az elhasznált Petri-csészék veszélyes hulladék gyűjtőbe mennek. #hó #agarlemez #teszt #nekedbe ♬ eredeti hang - Plantprotecting Rita

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
