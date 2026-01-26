Élő adásban, biztonsági felszerelés nélkül mászták meg a felhőkarcolót – Videó

Alex Honnold hihetetlen tettre határozta el magát: szabad kézzel, kötél és felszerelés nélkül mászott fel a felhőkarcoló tetejére. A tajvani épület 101 emelet magas, az extrém kihívást élőben közvetítették.

Biztonsági felszerelés nélkül mászták meg a felhőkarcolót Fotó: GagliardiPhotography/Shutterstock

Több mint 100 emeletes felhőkarcolót mászott meg a férfi

Alex Honnold végig nyugodt és összeszedett maradt a mászás során, és lelkesen integetett, amikor felért a csúcsra, mielőtt felesége, Sanni üdvözölte volna. Az amerikai mászó megúszta a halált, miután kötél nélkül megmászta a 101 emeletes épületet Tajvanon.

A félelmetes bravúrt élőben közvetítette a Netflix, és több ezren nézték a félelmet nem ismerő férfit. A 40 éves Alex január 25-én, felszerelés nélkül, mindössze 90 perc alatt mászta meg a Taipei 101 felhőkarcolót, amely korábban a világ legmagasabb épülete volt 508 méteres magasságával.

A férfi nem először vállalkozik kötél nélküli mászásra: 2017-ben ő volt az első, aki szólóban megmászta a Yosemite Nemzeti Park ikonikus El Capitan csúcsát, amit a díjnyertes Free Solo című film is megörökített. Ezúttal azonban a kísérletet élőben közvetítették, és a Netflix nézői, valamint az alatta összegyűlt tömeg ujjongásban tört ki, amikor elérte a csúcsot, integetett, majd megcsókolta feleségét.

A kétgyermekes apuka, akinek a rossz időjárás miatt 24 órával el kellett halasztania a mászást, kötéllel indult lefelé, de végül a feltámadó szél miatt úgy döntött, hogy a liftet használja.

A férfi elmondta, hogy reméli, cselekedete inspirálja az embereket, hogy kövessék az álmaikat és ne ijedjenek meg a kihívásoktól – olvasható a People cikkében.