Látta valaki? Eltűnt egy 16 éves fiú a XVII. kerületből
A rendőrség a lakosság segítségét kéri.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó B. Brendon ügyében.
A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves fiú 2025. január 21-én XVII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.
B. Brendon körülbelül 170 cm magas, barna szemű és rövid, barna hajú. Eltűnésekor fekete kabátot, sötétkék nadrágot, fekete-fehér sportcipőt és kék hátizsákot viselt.
Az eltűnt fiúról készült fotót itt tudod megnézni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága azt kéri, hogy aki B. Brendon tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
