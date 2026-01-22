Látta valaki? Eltűnt egy 16 éves fiú a XVII. kerületből

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó B. Brendon ügyében.

A rendőrök jelenleg is keresik az eltűnt fiút Fotó: Gé

A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves fiú 2025. január 21-én XVII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

B. Brendon körülbelül 170 cm magas, barna szemű és rövid, barna hajú. Eltűnésekor fekete kabátot, sötétkék nadrágot, fekete-fehér sportcipőt és kék hátizsákot viselt.

Az eltűnt fiúról készült fotót itt tudod megnézni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.