RETRO RÁDIÓ

2 millió forintot loptak a csalók, csak egy telefonhívás kellett

Csak egyetlen ártatlan telefonhívásnak hitte, 2 millió forintjába került.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 12:10
csaló telefonos csalás csalás

Erre neked is megéri vigyázni. Újra lecsaptak a telefonos csalók.

2 millió forintot loptak el tőle a csalók
Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Csupán egy ártatlan telefonhívásnak tűnt. Végül 2 millió forintot veszített el a múcsónyi lakos. A csaló felkészült volt, a nő valódi befektetéseire alapozva nyerte el a bizalmát, majd távoli hozzáférést biztosító alkalmazásokkal kipucolta a számláját.

Újra lecsaptak a csalók

Az eddigi információk szerint január 19-én délelőtt valaki felhívott egy múcsonyi lakost. A hívó fél az áldozat lejáró befektetéseire hivatkozva újabb, kedvezőbbnek tűnő lehetőségeket tálalt.

Csupán azért nem tűnt gyanúsnak a sértett számára a megkeresés, mivel valóban voltak befektetései. Az már viszont furának hathatott volna, hogy a csaló két alkalmazás, a CinMarketCap és a HtToDesk alkalmazását kérte tőle, melyeken netbank adatait is meg kellett adnia.

A számláján lévő 2 millió forint egyik pillanatról a másikra el is tűnt. A rendőrség csalás bántettének megalapozott gyanúja miatt nyomoz - írja a police.hu.

 

 

