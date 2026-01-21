Az új KRESZ végre rendet tesz a rollerek körül – Szentkirályi Alexandra zseniálisan összefoglalta a tudnivalókat

150 oldalnál is bővebb az új KRESZ-javaslat, melynek rollerekre vonatkozó részét zseniálisan összefoglalta a budapesti Fidesz elnöke a Facebook-oldalán. Szentkirályi Alexandra hatásos videót is mellékelt.

Szentkirályi Alexandra: az új KRESZ végre rendet tesz a rollerek körül (Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

„Az új KRESZ végre rendet tesz a rollerek körül. Két kategória van: Lassú roller kerékpárnak számít

Gyors roller (25 km/h felett képes menni vagy 1000 W felett van a teljesítménye) robogónak számít

Ami kötelező: sisak mindkettőnél, zéró alkohol, egy ember = egy roller

Ami tilos: utast szállítani, járdán száguldozni, utánfutót vontatni

Hol lehet menni?

lassú roller: kerékpárút, úttest, kijelölt övezetek,

gyors roller: úttest – járdán tilos

Sebesség: lassú roller: max. 20 km/h, gyors roller: max. 45 km/h

Korhatár: lassú: 12 év, gyors: 14 év

Autósoknak fontos: Roller mellett 1–1,5 méter oldaltávolság kötelező!”

– írja Szentkirályi Alexandra.



