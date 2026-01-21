RETRO RÁDIÓ

Az új KRESZ végre rendet tesz a rollerek körül – Szentkirályi Alexandra zseniálisan összefoglalta a tudnivalókat

A budapesti Fidesz elnökének alig 1 perces videója mindent tisztáz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.21. 17:13
roller kresz Szentkirályi Alexandra

150 oldalnál is bővebb az új KRESZ-javaslat, melynek rollerekre vonatkozó részét zseniálisan összefoglalta a budapesti Fidesz elnöke a Facebook-oldalán. Szentkirályi Alexandra hatásos videót is mellékelt.

Szentkirályi Alexandra: az új KRESZ végre rendet tesz a rollerek körül (Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

„Az új KRESZ végre rendet tesz a rollerek körül. Két kategória van: Lassú roller kerékpárnak számít
Gyors roller (25 km/h felett képes menni vagy 1000 W felett van a teljesítménye) robogónak számít
Ami kötelező: sisak mindkettőnél, zéró alkohol, egy ember = egy roller
Ami tilos: utast szállítani, járdán száguldozni, utánfutót vontatni
Hol lehet menni? 
lassú roller: kerékpárút, úttest, kijelölt övezetek,
gyors roller: úttest – járdán tilos
Sebesség: lassú roller: max. 20 km/h, gyors roller: max. 45 km/h
Korhatár: lassú: 12 év, gyors: 14 év
Autósoknak fontos: Roller mellett 1–1,5 méter oldaltávolság kötelező!”
– írja Szentkirályi Alexandra.


 

 

