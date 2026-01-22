Szuper alkalmazással véd Halásztelek Batmanje: nagy dobásra készül

Aki mer, az nyer - tartja a mondás, amely Toldi Gergő esetében nemcsak egy egyszerű mondat, hanem hús-vér valóság. A férfi eredetileg gumiszerelőként dolgozik, ám szabadideje nagy részében az álmának él: olyan alkalmazást fejleszt hobbiprogramozóként, amellyel közösséget és riadóláncot is épít. Ő Halásztelek Batmanje, aki már régóta dolgozik ezen a nagy durranáson és óriási lendülettel lassan célba ér. A tervek szerint már a hétvégére élesedik az applikációja, amely közkinccsé válhat – teljesen ingyen!

Gergő a többi között a bűnözők ellen és az eltűntek megtalálásáért tervezett egy szuper alkalmazást / Fotó: Beküldött fotó

Mi ez az alkalmazás?

A Metropol korábban többször is beszámolt Gergő ambiciózus tervéről. A családapa gőzerővel fejleszti a gépén a szuper alkalmazást, amivel nemcsak a bűnözés visszaszorítását segítené elő, hanem digitális teret nyújtana a közösségépítésre. Az applikáció iránt az elejétől kezdve sokan érdeklődtek, a helyi polgárőrséget és két környező város önkormányzatát is felcsigázta.

Gergő az alkalmazásba olyan funkciókat programozott, amik hasznos infókat nyújtanak.

A többi között

eltűntkereső és bűnüldöző bejelentő funkciót,

híreket és eseményeket,

közösségépítő funkciókat (apróhirdetések, segítségkérés, szavazások, programok),

kvízt

és helyi értesítéseket

is beépít az appba, amelynek a neve: CityApp!

„Most már lehetőség van közösségi bejelentés megtételére, például csőtörésről, áramszünetről, gyanús személyről vagy gyanús járműről. Gyanús személy esetén megadható, mit csinált, körülbelül hány évesnek tűnt, milyen magas lehetett és egyéb leírás is hozzáadható. Sőt névtelen bejelentésre is van lehetőség. Ilyenkor a felhasználók nem látják, ki küldte a jelzést” – részletezte korábban a hobbiprogramozó a Metropolnak.

Listáznak, segítenek

Újabb hónapok teltek el, és a munka gyümölcse lassan beérik. Gergő gyakorlatilag az utolsó simításokat végzi, a tesztüzemmód zajlik és ahogy az lenni szokott, a terve kinőtte magát.

Az alkalmazás teljesen át lett alakítva. Országos lett és most kezdődött a tesztfázis, ahol egy szerveren többen teszteljük. Nagyon izgulunk, de szerintem egy kiváló applikáció lesz!

– mondta lelkesen immár az ország netes Batmanje.