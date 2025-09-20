„Két várost is érdekel” – Halásztelek Batmanje szuperappal védené a várost: vinnék az ötletét, mint a cukrot

Nem akármilyen ötlettel állt elő Toldi Gergő. A férfi hónapok óta keményen dolgozik egy olyan alkalmazáson, ami „szuperfegyver” lehet Halásztelek bűnözői ellen és a város lakói között is hidat építhet vele. Halásztelek Batmanje a digitális térben küzdene rosszarcúak ellen.

Gergő egy olyan alkalmazást készít, ami digitális fegyver a bűnözők ellen /Fotó: Beküldött fotó

Városvédő alkalmazás

A családapa tizennégy éves kora óta rajong a programozásért. Minden csínját-bínját elsajátította az IT-világnak és egy ideje szorgosan munkálkodik a számítógépén. A halásztelki alkalmazása a célja, egy olyan ingyenes applikáció létrehozása, ami a betörők ellen is hasznos lehet és a 12 ezer fős város digitális közösségi tereként is működhet.

A gyermekes apuka gumiszerelőként keresi a kenyerét, amikor pedig otthon van és a kicsik már szunyókálnak, ő a gépéhez ül és megvalósítja a tervét. Halásztelek Batmanje az alkalmazásba olyan funkciókat programoz, amik hasznos infókat nyújtanak a városlakóknak.

A többi között

eltűnt kiskedvenc-bejelentő,

hírek és események,

közösségépítő funkciók (apróhirdetések, segítségkérés, szavazások, programok),

kvíz

és helyi értesítések

is lesznek az appban.

„Általában éjszaka dolgozom rajta, hétköznap esténként, amikor már minden elcsendesedik. Iskolaidőszakban picit könnyebb, mert a gyerekek hamarabb fekszenek le aludni és ezután van időm. Minden szabad percemet erre áldozom, mert látom, hogy valóban van rá igény és ez hatalmas erőt ad” – árulta el korábban Gergő a Metropolnak.

Az alkalmazás fejlesztésének minden része komoly meló, de a munka gyümölcse lassan beérik.

Most már lehetőség van közösségi bejelentést tenni például csőtörésről, áramszünetről, gyanús személyről vagy gyanús járműről. Gyanús személy esetén megadható, mit csinált, körülbelül hány évesnek tűnt, milyen magas lehetett, és egyéb leírás is hozzáadható. Sőt, névtelen bejelentésre is van lehetőség, Ilyenkor a felhasználók nem látják, ki küldte a jelzést.

– részletezte az újdonságokat az apuka.

Gyanús személyt és járművet is be lehet jelenteni az applikációval / Fotó: Beküldött fotó

A bűnözést tehát digitálisan is meg lehetne az applikáció riadóláncával fékezni. Gergő ötletét örömmel fogadta a helyi polgárőrség is. „A bejelentések az app közösségi listáján jelennek meg, és ha bűnözéssel kapcsolatos, a polgárőrség automatikusan értesítést kap róla. Lehetőség van „csak polgárőrségnek” szánt bejelentést tenni, amelyről kizárólag ők kapnak értesítést, más nem látja az adatokat” – fojtatta büszkén.