„Két várost is érdekel” – Halásztelek Batmanje szuperappal védené a várost: vinnék az ötletét, mint a cukrot

Hatalmas sikere van Toldi Gergő ötletének, amiért gőzerővel dolgozik a szabadidejében, hogy mihamarabb a szülővárosának hasznára váljon. A családapa, hobbiprogramozó Halásztelek Batmenje, aki egy alkalmazással szorítaná vissza a bűnözést a városban. Ötlete sokaknak tetszik, már két városból is keresték.
Nem akármilyen ötlettel állt elő Toldi Gergő. A férfi hónapok óta keményen dolgozik egy olyan alkalmazáson, ami „szuperfegyver” lehet Halásztelek bűnözői ellen és a város lakói között is hidat építhet vele. Halásztelek Batmanje a digitális térben küzdene rosszarcúak ellen.
A családapa tizennégy éves kora óta rajong a programozásért. Minden csínját-bínját elsajátította az IT-világnak és egy ideje szorgosan munkálkodik a számítógépén. A halásztelki alkalmazása a célja, egy olyan ingyenes applikáció létrehozása, ami a betörők ellen is hasznos lehet és a 12 ezer fős város digitális közösségi tereként is működhet.
A gyermekes apuka gumiszerelőként keresi a kenyerét, amikor pedig otthon van és a kicsik már szunyókálnak, ő a gépéhez ül és megvalósítja a tervét. Halásztelek Batmanje az alkalmazásba olyan funkciókat programoz, amik hasznos infókat nyújtanak a városlakóknak.
A többi között
is lesznek az appban.
„Általában éjszaka dolgozom rajta, hétköznap esténként, amikor már minden elcsendesedik. Iskolaidőszakban picit könnyebb, mert a gyerekek hamarabb fekszenek le aludni és ezután van időm. Minden szabad percemet erre áldozom, mert látom, hogy valóban van rá igény és ez hatalmas erőt ad” – árulta el korábban Gergő a Metropolnak.
Az alkalmazás fejlesztésének minden része komoly meló, de a munka gyümölcse lassan beérik.
Most már lehetőség van közösségi bejelentést tenni például csőtörésről, áramszünetről, gyanús személyről vagy gyanús járműről. Gyanús személy esetén megadható, mit csinált, körülbelül hány évesnek tűnt, milyen magas lehetett, és egyéb leírás is hozzáadható. Sőt, névtelen bejelentésre is van lehetőség, Ilyenkor a felhasználók nem látják, ki küldte a jelzést.
– részletezte az újdonságokat az apuka.
A bűnözést tehát digitálisan is meg lehetne az applikáció riadóláncával fékezni. Gergő ötletét örömmel fogadta a helyi polgárőrség is. „A bejelentések az app közösségi listáján jelennek meg, és ha bűnözéssel kapcsolatos, a polgárőrség automatikusan értesítést kap róla. Lehetőség van „csak polgárőrségnek” szánt bejelentést tenni, amelyről kizárólag ők kapnak értesítést, más nem látja az adatokat” – fojtatta büszkén.
A bejelentések a közösségi listában jelennek meg, ha a bejelentés bűnözéssel kapcsolatos, a polgárőrség automatikusan értesítést kap róla. „Ez a funkció nem sürgősségi helyzetekre szolgál – bűncselekmény és veszélyhelyzet esetén továbbra is a rendőrséget kell hívni. Ez inkább a közösségi tájékoztatást segíti, és tehermentesíti a hatóságokat” – hangsúlyozta.
Bár még nincs kész, de a szuperapp iránt már most nagy az érdeklődés.
Két várost is érdekel. Szerintük az ő településükön is nagy szükség lenne egy ilyen alkalmazásra, ha nálunk beválik. Ez is megerősített abban, hogy a jövőben több város számára is elérhetővé szeretném tenni a rendszert – ehhez most keresek egy megbízható csapatot, aki segítene a fejlesztés kiterjesztésében. Képzeljük csak el, mennyire hasznos lehetne, ha valaki bejelent egy gyanús autót, és a polgárőrök rögtön jelzést kapnának, ha azt a járművet körözik. Idővel akár ilyen funkció is megvalósítható lenne.
– zárta szavait Toldi Gergő boldogan.
