Alkalmazással tenné egyszerűbbé és biztonságosabbá a halásztelkiek életét egy apa

Az összes szabadidejét egy különleges ötlet megvalósítására szánja egy magyar apuka. Toldi Gergő hobbi-szoftverfejlesztő Halásztelek „Batman alkalmazásán” dolgozik. Egy olyan appot készít, ami kész szuperfegyver lehet a bűnözők ellen, a város lakói között épít biztonsági hidat.
Toll, papír, jegyzetek és rengeteg ötletelés – így kezdte idén júniusban megvalósítani egy régóta dédelgetett tervét Toldi Gergő. Merész, amit megálmodott: Halásztelek segítő, ingyenes alkalmazásán dolgozik, egy olyan appon, ami a betörők ellen is hasznos lehet, és kapcsolatot teremt a 12 ezer lakos között.
A Pest vármegyei apuka hivatása mobil gumiszerelő, de van egy másik oldala is: a hobbija a programozás, a tehetségét pedig gyerekkora óta csúcsra fejlesztette. „A fejlesztés kicsi korom óta vonz. Tizennégy évesen Counter Strike szervereket béreltem és pakoltam tele mindenféle kiegészítővel. Az volt az első sikerélményem a programozásban” – kezdte el büszkén mesélni Gergő.
Azóta nagy utat járt be az IT-univerzumban. Csínját-bínját elsajátította és most kamatoztatja tudását. Épp azon szorgoskodik, hogy Halásztelek alkalmazása megszülethessen. „A célja az appnak, hogy egy helyen megtaláljanak a halásztelkiek minden hasznos információt, és erősödjön a közösségünk” – részletezte.
Az apuka hasznos funkciókat szed csokorba, amik nemcsak információt nyújtanak az ott élőknek, de akár a bűnözők ellen is jó lehet.
Az appban a többi között
Ez utóbbi a bűnözők ellen is jó lehet.
Ha megadod az utcád, ahol élsz és valaki bejelenti az alkalmazáson, hogy gyanús alakot láttak ott, akkor értesítést kapsz róla
– mutatott rá a hobbifejlesztő.
A fejlesztése szerinte hiánypótló lehet. Nemcsak sok infót ad a városról, de riadóláncként is működhet, mindez teljesen ingyen.
„Zanzásítva úgy néz ki a fejlesztési folyamat, hogy először megtervezem, mi lenne benne. Napokig csak jegyzetelek, utána a dizájnt is megpróbálom elképzelni és akár egy AI képgenerálóval megtervezni. Ha ezek megvannak, kezdődhet a háttér munka, ami a feladat neheze” – vezetett bele az édesapa a kulisszatitkokba.
A napjai minden óráját kimaxolja: a család, munka és programozás között ügyesen tart egyensúlyt.
Általában éjszaka dolgozom rajta, hétköznap esténként, amikor már minden elcsendesedik. Iskolaidőszakban picit könnyebb, mert a gyerekek hamarabb fekszenek le aludni és ezután van időm. Minden szabad percemet erre áldozom, mert látom, hogy valóban van rá igény és ez hatalmas erőt ad
– mondta jókedvűen.
Egy felmérést végzett az egyik helyi Facebook-csoportban, hogy mit gondolnak az ötletéről az emberek. Állítja: rengeteg pozitív visszajelzést kapott az ötletére. Az app neve egyelőre még nem született meg, és még sok munka van vele, de már látja a fényt az alagút végén. „Őszintén szólva, nem tudok pontos dátumot mondani. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, rengetegen írtak, hívtak, támogattak – ez nagyon motiváló, és ezért is próbálok a lehető leggyorsabban haladni vele. Reményeim szerint akár már decemberre elkészülhet egy használható verzió” – zárta szavait a hobbi-appfejlesztő.
