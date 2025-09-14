Alkalmazással tenné egyszerűbbé és biztonságosabbá a halásztelkiek életét egy apa

Toll, papír, jegyzetek és rengeteg ötletelés – így kezdte idén júniusban megvalósítani egy régóta dédelgetett tervét Toldi Gergő. Merész, amit megálmodott: Halásztelek segítő, ingyenes alkalmazásán dolgozik, egy olyan appon, ami a betörők ellen is hasznos lehet, és kapcsolatot teremt a 12 ezer lakos között.

Alkalmazással segítene

A Pest vármegyei apuka hivatása mobil gumiszerelő, de van egy másik oldala is: a hobbija a programozás, a tehetségét pedig gyerekkora óta csúcsra fejlesztette. „A fejlesztés kicsi korom óta vonz. Tizennégy évesen Counter Strike szervereket béreltem és pakoltam tele mindenféle kiegészítővel. Az volt az első sikerélményem a programozásban” – kezdte el büszkén mesélni Gergő.

Azóta nagy utat járt be az IT-univerzumban. Csínját-bínját elsajátította és most kamatoztatja tudását. Épp azon szorgoskodik, hogy Halásztelek alkalmazása megszülethessen. „A célja az appnak, hogy egy helyen megtaláljanak a halásztelkiek minden hasznos információt, és erősödjön a közösségünk” – részletezte.

Az apuka hasznos funkciókat szed csokorba, amik nemcsak információt nyújtanak az ott élőknek, de akár a bűnözők ellen is jó lehet.

Az appban a többi között

helyi értesítések,

eltűnt kiskedvenc-bejelentő,

hírek és események,

közösségépítő funkciók (apróhirdetések, segítségkérés, szavazások, programok),

kvíz

és helyi értesítések lesznek.

Ez utóbbi a bűnözők ellen is jó lehet.

Ha megadod az utcád, ahol élsz és valaki bejelenti az alkalmazáson, hogy gyanús alakot láttak ott, akkor értesítést kapsz róla

– mutatott rá a hobbifejlesztő.

Gergő minden szabadidejét erre az álomprojektre fordítja Beküldött fotó

A fejlesztése szerinte hiánypótló lehet. Nemcsak sok infót ad a városról, de riadóláncként is működhet, mindez teljesen ingyen.

„Zanzásítva úgy néz ki a fejlesztési folyamat, hogy először megtervezem, mi lenne benne. Napokig csak jegyzetelek, utána a dizájnt is megpróbálom elképzelni és akár egy AI képgenerálóval megtervezni. Ha ezek megvannak, kezdődhet a háttér munka, ami a feladat neheze” – vezetett bele az édesapa a kulisszatitkokba.

Minden szabadidejét erre fordítja

A napjai minden óráját kimaxolja: a család, munka és programozás között ügyesen tart egyensúlyt.

Általában éjszaka dolgozom rajta, hétköznap esténként, amikor már minden elcsendesedik. Iskolaidőszakban picit könnyebb, mert a gyerekek hamarabb fekszenek le aludni és ezután van időm. Minden szabad percemet erre áldozom, mert látom, hogy valóban van rá igény és ez hatalmas erőt ad

– mondta jókedvűen.