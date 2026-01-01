Megjelent a rendelet az 1 milliós otthontámogatás módosításairól – ez áll benne
Több ponton is módosították a korábbi rendeletet. Mutatjuk mik változtak az 1 milliós otthontámogatás igénylésének feltételeivel kapcsolatban, a határidő kitolásán kívül.
Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, ami több ponton is módosítja az évi 1 milliós, vissza nem térítendő Otthontámogatás igénylésének feltételeit, amit a közalkalmazottak igényelhetnek a munkáltatójuknál. Íme a legfontosabb tudnivalók!
Mi is az az 1 milliós otthontámogatás?
A 2026. január elsejével indult otthontámogatási program kifejezetten azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek. A támogatás összege évente nettó egymillió forint lehet, amit felhasználhatnak a jogosultak lakáshiteltörlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére is.
Kik igényelhetik mostantól ezt a típusú otthontámogatást?
Az eredeti feltételek szerint ezt a fajta otthontámogatást azok jogosultak igénybe venni, akik
- törzskönyvi jogi személynél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak (pl. a szerződéses katonák),
- felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot ellátó intézménynél munkaviszonnyal dolgoznak (egyházi fenntartású intézményeknél is),
- nevelőszülők,
- közfoglalkoztatottak,
- háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és az őket segítő egészségügyi szakdolgozók,
- a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dolgozói,
- a polgármester, a közgyűlés, valamint a képviselő-testület tagjai,
- a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, illetve annak kutatóközpontjának vagy kutatóintézetének a dolgozói.
A most megjelent módosításnak köszönhetően pedig rajtuk kívül az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók, a hitoktatók és az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók által munkaviszonyban foglalkoztatott személyek is jogosulttá válnak a támogatásra.
Mire lehet felvenni a támogatást?
Eredetileg a támogatás kihasználásához egy bank által nyújtott lakáshitelre volt szükség. Vagy ezen kölcsön törlesztésére, vagy ezen kölcsön igénylésekor a lakáscél megvalósításához önerőként szolgálhatott az 1 milliós otthontámogatás. A munkáltató által nyújtott kedvezményes hitel törlesztésére eddig azonban nem lehetett felhasználni. A Magyar Közlönyben megjelent módosítás értelmében azonban mostantól a munkáltatói hitelek törlesztésére is el lehet költeni, ha abból magyarországi lakóingatlan vásárlása vagy építése történt.
Meddig lehet igényelni az 1 milliós otthontámogatást?
Azoknak a dolgozóknak, akik igénybe vehetik a támogatást, az erre irányuló kérelmet a munkáltatójukhoz kell benyújtani. Bizonyos esetekben -2026. január 1-jét megelőzően kötött lakáskölcsön-szerződés törlesztése esetén- ennek a határideje korábban január 20. volt, de ezen szintén változtattak: a 2026. 01. 01. előtt felvett lakáshitelek törlesztésére akkor lehet fordítani ezt a fajta otthontámogatást, ha a közszolgálatban dolgozók az erre vonatkozó kérelmet február 15-ig leadják a munkáltatójuknál. Akik pedig 2026. január 1-jén vagy azt követően vesznek fel hitelt, a szerződés létrejöttét követően folyamatosan bejelenthetik a támogatás iránti igényüket, egészen a program lejártáig, aminek egyelőre még nincs céldátuma. Az új határidőhöz igazodva a kifizetések menetrendje is módosul, az igényelt támogatások folyósítása márciusban történik majd - figyelmeztet a Bank360.hu.
