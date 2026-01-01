RETRO RÁDIÓ

Megjelent a rendelet az 1 milliós otthontámogatás módosításairól – ez áll benne

Több ponton is módosították a korábbi rendeletet. Mutatjuk mik változtak az 1 milliós otthontámogatás igénylésének feltételeivel kapcsolatban, a határidő kitolásán kívül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 17:50
otthontámogatás magyar közlöny hitel

Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, ami több ponton is módosítja az évi 1 milliós, vissza nem térítendő Otthontámogatás igénylésének feltételeit, amit a közalkalmazottak igényelhetnek a munkáltatójuknál. Íme a legfontosabb tudnivalók!

Módosították az 1 milliós otthontámogatás feltételeit.
Megjelent a rendelet az 1 milliós otthontámogatás új feltételeiről. Ez áll benne. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Mi is az az 1 milliós otthontámogatás?

A 2026. január elsejével indult otthontámogatási program kifejezetten azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek. A támogatás összege évente nettó egymillió forint lehet, amit felhasználhatnak a jogosultak lakáshiteltörlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére is.

Kik igényelhetik mostantól ezt a típusú otthontámogatást?

Az eredeti feltételek szerint ezt a fajta otthontámogatást azok jogosultak igénybe venni, akik

  • törzskönyvi jogi személynél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak (pl. a szerződéses katonák),
  • felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot ellátó intézménynél munkaviszonnyal dolgoznak (egyházi fenntartású intézményeknél is),
  • nevelőszülők,
  • közfoglalkoztatottak,
  • háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és az őket segítő egészségügyi szakdolgozók,
  • a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dolgozói,
  • a polgármester, a közgyűlés, valamint a képviselő-testület tagjai,
  • a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, illetve annak kutatóközpontjának vagy kutatóintézetének a dolgozói.

A most megjelent módosításnak köszönhetően pedig rajtuk kívül az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók, a hitoktatók és az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók által munkaviszonyban foglalkoztatott személyek is jogosulttá válnak a támogatásra.

Mire lehet felvenni a támogatást?

Eredetileg a támogatás kihasználásához egy bank által nyújtott lakáshitelre volt szükség. Vagy ezen kölcsön törlesztésére, vagy ezen kölcsön igénylésekor a lakáscél megvalósításához önerőként szolgálhatott az 1 milliós otthontámogatás. A munkáltató által nyújtott kedvezményes hitel törlesztésére eddig azonban nem lehetett felhasználni. A Magyar Közlönyben megjelent módosítás értelmében azonban mostantól a munkáltatói hitelek törlesztésére is el lehet költeni, ha abból magyarországi lakóingatlan vásárlása vagy építése történt.

Meddig lehet igényelni az 1 milliós otthontámogatást?

Azoknak a dolgozóknak, akik igénybe vehetik a támogatást, az erre irányuló kérelmet a munkáltatójukhoz kell benyújtani. Bizonyos esetekben -2026. január 1-jét megelőzően kötött lakáskölcsön-szerződés törlesztése esetén- ennek a határideje korábban január 20. volt, de ezen szintén változtattak: a 2026. 01. 01. előtt felvett lakáshitelek törlesztésére akkor lehet fordítani ezt a fajta otthontámogatást, ha a közszolgálatban dolgozók az erre vonatkozó kérelmet február 15-ig leadják a munkáltatójuknál. Akik pedig 2026. január 1-jén vagy azt követően vesznek fel hitelt, a szerződés létrejöttét követően folyamatosan bejelenthetik a támogatás iránti igényüket, egészen a program lejártáig, aminek egyelőre még nincs céldátuma. Az új határidőhöz igazodva a kifizetések menetrendje is módosul, az igényelt támogatások folyósítása márciusban történik majd - figyelmeztet a Bank360.hu.

 

