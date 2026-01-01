Megjelent a rendelet az 1 milliós otthontámogatás módosításairól – ez áll benne

Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, ami több ponton is módosítja az évi 1 milliós, vissza nem térítendő Otthontámogatás igénylésének feltételeit, amit a közalkalmazottak igényelhetnek a munkáltatójuknál. Íme a legfontosabb tudnivalók!

Megjelent a rendelet az 1 milliós otthontámogatás új feltételeiről. Ez áll benne. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Mi is az az 1 milliós otthontámogatás?

A 2026. január elsejével indult otthontámogatási program kifejezetten azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek. A támogatás összege évente nettó egymillió forint lehet, amit felhasználhatnak a jogosultak lakáshiteltörlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére is.

Kik igényelhetik mostantól ezt a típusú otthontámogatást?

Az eredeti feltételek szerint ezt a fajta otthontámogatást azok jogosultak igénybe venni, akik

törzskönyvi jogi személynél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak (pl. a szerződéses katonák),

felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot ellátó intézménynél munkaviszonnyal dolgoznak (egyházi fenntartású intézményeknél is),

nevelőszülők,

közfoglalkoztatottak,

háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és az őket segítő egészségügyi szakdolgozók,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dolgozói,

a polgármester, a közgyűlés, valamint a képviselő-testület tagjai,

a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, illetve annak kutatóközpontjának vagy kutatóintézetének a dolgozói.

A most megjelent módosításnak köszönhetően pedig rajtuk kívül az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók, a hitoktatók és az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók által munkaviszonyban foglalkoztatott személyek is jogosulttá válnak a támogatásra.

Mire lehet felvenni a támogatást?

Eredetileg a támogatás kihasználásához egy bank által nyújtott lakáshitelre volt szükség. Vagy ezen kölcsön törlesztésére, vagy ezen kölcsön igénylésekor a lakáscél megvalósításához önerőként szolgálhatott az 1 milliós otthontámogatás. A munkáltató által nyújtott kedvezményes hitel törlesztésére eddig azonban nem lehetett felhasználni. A Magyar Közlönyben megjelent módosítás értelmében azonban mostantól a munkáltatói hitelek törlesztésére is el lehet költeni, ha abból magyarországi lakóingatlan vásárlása vagy építése történt.