Bejelentették: ők lesznek az Ügetőszilveszter sztárhajtói

Az idei év végén is nagy dobásra készül a Kincsem Park.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.18. 11:35
ügetőszilveszter Kincsem Park szilveszter sportesemény

December 31-én újra benépesül a Kincsem Park, Budapest egyetlen lóversenypályája, ahol több mint negyed évszázada az ország legnagyobb szabadtéri óévbúcsúztató sporteseménye vár!

Fotó: Kincsem Park / Fotó: Fodor Jeno /

Az Ügetőszilveszter több mint egy versenynap, ez a legnagyobb before party, ahol a lovak és agarak dübörgő irama keveredik az ünnepi hangulattal és a színes zenei és gasztronómiai kavalkáddal. Hogy mit is értünk színes kavalkád alatt? Pónigalopp, izgalmas ügető- és agárfutamok, puszta ötös bemutató, szakáganként megünnepeljük az Év Lovait, vár még látványos lovasbemutató, KissCam, DanceCam, FunCam, sztárhajtók a Bubik és Zenthe Emlékversenyekben, valamint a délután szakmai csúcspontja, a Lovaregyleti Díj lesz.

Készülj fel a fogadások izgalmára – sok jackpot, nagy nyeremények várnak! Amíg a lovak versenyeznek, addig a gyomrod sem unatkozik: változatos street food, forralt bor, tea, pezsgő és a Kincsem Park gasztrokínálatának legjava gondoskodik rólad. A hangulatért többek között Dj Free és Rakonczai Imre Blue Piano Koncertje lesz a felelős! Az est fénypontja: a látványos tűzijáték lesz, amellyel méltóképp zárjuk az óévet és a versenynapot!

Kapunyitás: 13.00, kapuzárás: 22.00.

Meghívott sztárhajtók a Bubik István és a Zenthe Ferenc Emlékversenyben

  • Martinek János - olimpiai bajnok öttusa (1988)
  • Török Olivér - M4 Sport
  • Eper Márton – Hír Tv
  • Gajdos Tamás – műsorvezető veterán öttusa és triatlon bajnok
  • Bács Péter - színművész
  • Epres Attila - színművész
  • Ungvári Miklós – olimpiai ezüstérmes cselgáncs (2012)
  • Petur András – Sport Tv
  • Ézsiás Csaba - küzdősportokUrbán Flórián – válogatott labdarúgó
  • Szekeres Péter – M4 Sport
  • Németh Gábor – díjlovas
  • Vida József - fogathajtó, üzletember
  • Kecskeméti László – fogathajtó világbajnok
  • Baji Balázs – világbajnoki bronzérmes gátfutó, sportpolitikus
  • Burucs Borbála - díjugrató

Szünetben: Fun Tv, Rakonczay blue piano koncert, DJ Free, Dosco sátor, tombola, puszta ötös bemutató.

 

