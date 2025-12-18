Bejelentették: ők lesznek az Ügetőszilveszter sztárhajtói

December 31-én újra benépesül a Kincsem Park, Budapest egyetlen lóversenypályája, ahol több mint negyed évszázada az ország legnagyobb szabadtéri óévbúcsúztató sporteseménye vár!

Fotó: Kincsem Park / Fotó: Fodor Jeno /

Az Ügetőszilveszter több mint egy versenynap, ez a legnagyobb before party, ahol a lovak és agarak dübörgő irama keveredik az ünnepi hangulattal és a színes zenei és gasztronómiai kavalkáddal. Hogy mit is értünk színes kavalkád alatt? Pónigalopp, izgalmas ügető- és agárfutamok, puszta ötös bemutató, szakáganként megünnepeljük az Év Lovait, vár még látványos lovasbemutató, KissCam, DanceCam, FunCam, sztárhajtók a Bubik és Zenthe Emlékversenyekben, valamint a délután szakmai csúcspontja, a Lovaregyleti Díj lesz.

Készülj fel a fogadások izgalmára – sok jackpot, nagy nyeremények várnak! Amíg a lovak versenyeznek, addig a gyomrod sem unatkozik: változatos street food, forralt bor, tea, pezsgő és a Kincsem Park gasztrokínálatának legjava gondoskodik rólad. A hangulatért többek között Dj Free és Rakonczai Imre Blue Piano Koncertje lesz a felelős! Az est fénypontja: a látványos tűzijáték lesz, amellyel méltóképp zárjuk az óévet és a versenynapot!

Kapunyitás: 13.00, kapuzárás: 22.00.

Meghívott sztárhajtók a Bubik István és a Zenthe Ferenc Emlékversenyben

Martinek János - olimpiai bajnok öttusa (1988)

Török Olivér - M4 Sport

Eper Márton – Hír Tv

Gajdos Tamás – műsorvezető veterán öttusa és triatlon bajnok

Bács Péter - színművész

Epres Attila - színművész

Ungvári Miklós – olimpiai ezüstérmes cselgáncs (2012)

Petur András – Sport Tv

Ézsiás Csaba - küzdősportokUrbán Flórián – válogatott labdarúgó

Szekeres Péter – M4 Sport

Németh Gábor – díjlovas

Vida József - fogathajtó, üzletember

Kecskeméti László – fogathajtó világbajnok

Baji Balázs – világbajnoki bronzérmes gátfutó, sportpolitikus

Burucs Borbála - díjugrató

Szünetben: Fun Tv, Rakonczay blue piano koncert, DJ Free, Dosco sátor, tombola, puszta ötös bemutató.