Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem ad hadikölcsönt senkinek

Mint az ismert, Orbán Viktor részt vett a sorsdöntő EU-csúcstalálkozón. Ezt követően a tárgyalások eredményéről egy sajtótájékoztatón számolt be.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Magyarország nem ad hadikölcsönt senkinek

A miniszterelnök most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A posztjában kijelentette hazánk nem nyújt hadikölcsönt senkinek, amivel a magyar családokat nagy kiadásoktól mentik meg.

Magyarország nem ad hadikölcsönt senkinek. Ezzel 400 milliárd forint kiadástól mentettük meg a magyar családokat!

- fűzte a videóhoz a kormányfő.