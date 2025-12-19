RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem ad hadikölcsönt senkinek

Ezzel egy hatalmas kiadástól menekültek meg a családok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 21:05
Orbán Viktor EU-csúcs hadikölcsön sajtótájékoztató

Mint az ismert, Orbán Viktor részt vett a sorsdöntő EU-csúcstalálkozón. Ezt követően a tárgyalások eredményéről egy sajtótájékoztatón számolt be.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Magyarország nem ad hadikölcsönt senkinek

A miniszterelnök most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A posztjában kijelentette hazánk nem nyújt hadikölcsönt senkinek, amivel a magyar családokat nagy kiadásoktól mentik meg.

Magyarország nem ad hadikölcsönt senkinek. Ezzel 400 milliárd forint kiadástól mentettük meg a magyar családokat!

- fűzte a videóhoz a kormányfő.

 

