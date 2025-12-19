Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem ad hadikölcsönt senkinek
Ezzel egy hatalmas kiadástól menekültek meg a családok.
Mint az ismert, Orbán Viktor részt vett a sorsdöntő EU-csúcstalálkozón. Ezt követően a tárgyalások eredményéről egy sajtótájékoztatón számolt be.
A miniszterelnök most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A posztjában kijelentette hazánk nem nyújt hadikölcsönt senkinek, amivel a magyar családokat nagy kiadásoktól mentik meg.
Magyarország nem ad hadikölcsönt senkinek. Ezzel 400 milliárd forint kiadástól mentettük meg a magyar családokat!
- fűzte a videóhoz a kormányfő.
