Fontos bejelentést tett Orbán Viktor - Videó

A közösségi oldalán számolt be a részletekről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 18:03
bejelentés EU-csúcs Orbán Viktor tárgyalás háború

Orbán Viktor az elmúlt napokat Brüsszelben töltötte, ahol az EU-csúcstalálkozóján vett részt. A tárgyalások után a miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott, és több jó hírt is be tudott jelenteni.

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítanunk!

A kormányfő a sajtótájékoztatóról most egy friss videórészletet osztott meg a közösségi oldalán. Ebben közölte, hogy a tárgyalások sikeresnek bizonyultak, ugyanis a közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani.

A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítanunk!

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett posztjában.

Íme a videó:

 

