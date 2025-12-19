Fontos bejelentést tett Orbán Viktor - Videó
A közösségi oldalán számolt be a részletekről.
Orbán Viktor az elmúlt napokat Brüsszelben töltötte, ahol az EU-csúcstalálkozóján vett részt. A tárgyalások után a miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott, és több jó hírt is be tudott jelenteni.
Orbán Viktor: A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítanunk!
A kormányfő a sajtótájékoztatóról most egy friss videórészletet osztott meg a közösségi oldalán. Ebben közölte, hogy a tárgyalások sikeresnek bizonyultak, ugyanis a közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani.
A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítanunk!
- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett posztjában.
Íme a videó:
