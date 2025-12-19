Fontos bejelentést tett Orbán Viktor - Videó

Orbán Viktor az elmúlt napokat Brüsszelben töltötte, ahol az EU-csúcstalálkozóján vett részt. A tárgyalások után a miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott, és több jó hírt is be tudott jelenteni.

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítanunk!

A kormányfő a sajtótájékoztatóról most egy friss videórészletet osztott meg a közösségi oldalán. Ebben közölte, hogy a tárgyalások sikeresnek bizonyultak, ugyanis a közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani.

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett posztjában.

Íme a videó: