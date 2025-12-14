Orbán Viktor: a befagyasztott orosz devizatartalék lefoglalása és átadása Ukrajnának a háborúba való belépés közvetlen mozdulata

Ha nincs rezsivédelem Magyarországon, alacsonyabb életszínvonal kopogtat be az ajtón - mondta Orbán Viktor a Mandiner Hotel Lentulai című műsorában vasárnap.

Fotó: MW

Kiemelte, az emberek azt is látják, a kormány már jó évtizede harcol azért, hogy ez ne következzen be.

Aláhúzta: áremelkedés, infláció, háború és Covid, mégis tudják tartani a rezsivédelmi rendszert, amely mindenki érdeke, ez nem pártpolitikai kérdés.

Rámutatott:

az Egyesült Államok, Oroszország és Törökország is kell ahhoz, hogy Magyarország továbbra is abban a különleges és kivételes helyzetben maradjon, hogy összevetve az európai országokkal, itt fizessék az emberek a legalacsonyabb rezsit.

Megjegyezte: a magyar rezsiköltségek dupláját fizetik a románok, háromszorosát a lengyelek, négyszeresét a csehek, az osztrákoknál és a németeknél pedig még ennél is többet. Igaz, hogy többet keresnek, de ennyivel többet nem - rögzítette, hozzátéve: nehezedik az élet, különösen a háztartások ellátása energiával, illetve annak az ára.

Kiemelte: az államot azért tartják, hogy azokon a pontokon, ahol a gazdaság elkezd az emberek ellen dolgozni, ott avatkozzon be, ez a normális. Úgy kell beavatkozni, hogy a hatás minél hosszabb ideig fenntartható, és a rendszer mindenki számára elfogadható legyen. Ez lehetséges, bár a liberálisok, baloldaliak nem hiszik és nem tartják helyesnek - húzta alá.

A Tisza kijelentéséről, hogy a magyarok nem tanulnak meg így spórolni, azt mondta: ez az igazi "libsi, bolsi, fölsőbbrendűségi tudatból jön", ami a világot úgy látja, hogy vagyunk mi, okosok, és a nép, aki nem okos és meg kell tanulnia, mi az okosság. Ezt a gondolkodásmódot vérlázítónak nevezte.

A kormányfő úgy értékelt, hogy zajos év volt az idei, nagyon sok minden adódott össze.

Felidézte, hogy januárban lépett hivatalba Donald Trump régi-új amerikai elnök és azóta megváltozott a világ. Hivatalba lépése nemcsak szimbolikusan, hanem valóságosan is lezárt egy korszakot. Jól láthatóan kezd kibontakozni egy új korszak, egyre tisztábban látható, mi lesz az az új korszak, amelyben élni fogunk - fejtette ki.