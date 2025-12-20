- Sasvári Sándor vallomása a Háborúellenes Gyűlésen: Orbán Viktornál a megoldás
- Áder János ezeket mondta a szegedi Háborúellenes Gyűlésen
- Rákay Philip: Nem hagyhatjuk, hogy egy szemfényvesztő, búcsúcédula-árus elvegye tőlünk Petőfi Sándor imádott folyójának nevét
- Bölöni László: A franciák egyáltalán nem értik, hogyan tudja ennyire támogatni a magyar kormány a családokat
Menczer Tamás keményen kiosztotta Magyar Pétert - Videó
Nem a Borsot kell betiltani. Ezt üzente Menczer Tamás a Tisza vezérnek.
Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, Magyar Péter nekiment a Borsnak, miután a lap különszámban pro és kontra érvekkel megjelentettük a programját. Most Menczer Tamás is megszólalt.
Menczer Tamás: Nem a Borsot kell betiltani
A szegedi Háborúellenes Gyűlésen több prominens személy is kiállt a Bors mellett. Orbán Balázs, Fásy Ádám, és Bohár Dániel is fotózkodott a lap különszámával. Utánuk pedig most egy újabb közéleti személyiség is kiállt a Bors mellett. Menczer Tamás egy videót szentelt az ügynek, a Bors különszámát a kezében tartva üzent Magyar Péternek.
Nem a Borsot kell betiltani, Peti. A Tisza-adót és a tiszás megszorítócsomagot kell betiltani! Esetleg Tarr Zoltánt... Háborúellenes Gyűlés, Szeged
- írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre