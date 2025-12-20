RETRO RÁDIÓ

Menczer Tamás keményen kiosztotta Magyar Pétert - Videó

Nem a Borsot kell betiltani. Ezt üzente Menczer Tamás a Tisza vezérnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 14:37
Módosítva: 2025.12.20. 14:38
magyar péter menczer tamás Háborúellenes Gyűlés

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, Magyar Péter nekiment a Borsnak, miután a lap különszámban pro és kontra érvekkel megjelentettük a programját. Most Menczer Tamás is megszólalt.

Menczer Tamás
Menczer Tamás / Fotó: MW

Menczer Tamás: Nem a Borsot kell betiltani

A szegedi Háborúellenes Gyűlésen több prominens személy is kiállt a Bors mellett. Orbán Balázs, Fásy Ádám, és Bohár Dániel is fotózkodott a lap különszámával. Utánuk pedig most egy újabb közéleti személyiség is kiállt a Bors mellett. Menczer Tamás egy videót szentelt az ügynek, a Bors különszámát a kezében tartva üzent Magyar Péternek.

Nem a Borsot kell betiltani, Peti. A Tisza-adót és a tiszás megszorítócsomagot kell betiltani! Esetleg Tarr Zoltánt... Háborúellenes Gyűlés, Szeged

- írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a Fidesz kommunikációs igazgatója.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
