Menczer Tamás keményen kiosztotta Magyar Pétert - Videó

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, Magyar Péter nekiment a Borsnak, miután a lap különszámban pro és kontra érvekkel megjelentettük a programját. Most Menczer Tamás is megszólalt.

Menczer Tamás / Fotó: MW

Menczer Tamás: Nem a Borsot kell betiltani

A szegedi Háborúellenes Gyűlésen több prominens személy is kiállt a Bors mellett. Orbán Balázs, Fásy Ádám, és Bohár Dániel is fotózkodott a lap különszámával. Utánuk pedig most egy újabb közéleti személyiség is kiállt a Bors mellett. Menczer Tamás egy videót szentelt az ügynek, a Bors különszámát a kezében tartva üzent Magyar Péternek.

Nem a Borsot kell betiltani, Peti. A Tisza-adót és a tiszás megszorítócsomagot kell betiltani! Esetleg Tarr Zoltánt... Háborúellenes Gyűlés, Szeged

- írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a Fidesz kommunikációs igazgatója.



