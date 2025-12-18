RETRO RÁDIÓ

„Egészségünk a legfőbb erőforrásunk!” - A Magyar Női Unió elindítja Országos Egészségmegőrzési Programját 2026-tól

A Magyar Női Unió (MNU) célja elsősorban a vidéki nők oktatási, kulturális és gazdasági lehetőségeinek kibővítése, vállalkozóvá válásukhoz szükséges mentorálásuk, kiemelt hangsúlyt helyezve a tehetséggondozásra, a tudásmegosztásra, a családok egészségének megőrzésére, a közösségépítésre és a nemzedékek, generációk közti párbeszédre. A már 12 éve sikeresen működő civilszervezet most újabb mérföldkőhöz érkezett: elindítja az MNU Országos Egészségmegőrzési Programját 2026-tól, online és jelenléti formában egyaránt.

A Magyar Női Unió küldetésének tekinti, hogy felhívja a figyelmet a hagyományos és értékteremtő női szerepek fontosságára. Ugyan a civil szervezet alapvetően a nők érdekérvényesítésére jött létre, ám a társadalom minden szereplőjéhez szól. Ennek szellemében az elmúlt 12 év során folyamatosan szervezett előadásokat, képzéseket, közösségi eseményeket, amelyeken összesen már több mint 20.000-en vettek részt.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Az egyesület most újabb mérföldkőhöz érkezett: elindítja MNU Országos Egészségmegőrzési Programját 2026-tól. Cél ismert és elismert szakértők bevonásával az egészségtudatosság erősítése elsősorban a nők vonatkozásában, friss tudással, hazai és nemzetközi jógyakorlatok bemutatásával, online és személyes előadásokkal, workshopokkal, konzultációkkal. Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Unió elnöke szerint: „Egyre fontosabbá válik a tudatosság a mindennapokban, hiszen annyi inger ér mindannyiunkat, hogy muszáj megtalálnunk és megtartanunk a fókuszt. E tekintetben az egyén és családok egészségének megőrzése mindennél fontosabb, hiszen a kiváló életminőség, a hosszú egészségben eltöltött évek önmagunk, a család és az egész magyar társadalom alapvető érdeke. A Magyar Női Unió hisz abban, hogy ha a nő testi, lelki és szellemi egészsége megerősödik, az pozitívan hat mind a mikrokörnyezetre, mind a teljes közösségre.” A Magyar Női Unió most induló programja tehát hiteles, közérthető és a mindennapi gyakorlatban alkalmazható egészségmegőrzési információkat kíván közvetíteni elsősorban nőknek, hiszen ők azok, akik nemcsak saját, hanem  jellemzően az egész család egészségéért is felelnek. Az Elnökasszony hangsúlyozta: „Egészségünk a legfőbb erőforrása önmagunknak, a családnak és a nemzetnek. Ideje erre felhívni a társadalom figyelmét is, minél szélesebb körben! Az egészségtudatos életforma a legjobb befektetés!”

A program hivatalos nagykövetének és első szakértőjének Kautzky-Szemők Adriennt kérte a civilszervezet, aki agrár- és élettudományi mérnök, szakközgazdász, okleveles természetgyógyász és fitoterapeuta, valamint reflexológus. Több mint 15 éves integratív terapeutaként szerzett tapasztalatával, holisztikus szemléletével és országos ismertségével Adrienn hiteles szakmai irányt és biztos alapot ad a programnak. Elhivatottsága és sokoldalúsága garancia arra, hogy a program 
résztvevői közérthető, gyakorlati és valóban alkalmazható tudást kapjanak. A program első online követhető előadására 2026. január 21-én 18:00 órakor kerül sor „Új civilizációs kihívások: ételintolerancia és allergiák” címmel. A modulrendszerű előadások 18 témakört ölelnek fel: ételintolerancia és allergiák, well-aging és hormonális egyensúly, táplálékkiegészítők, anyagcsere és testsúlyszabályozás, bélflóra, immunrendszer, böjt és tisztulás, stresszkezelés és lelki immunrendszer, a lélek gyógyító ereje, környezeti vegyszerek és mindennapi terhelések, otthoni praktikák 
édesanyáknak. A tematika negyedévente egy-egy külön workshoppal bővül: fermentálás, egészséges lekvárkészítés, házi szappangyártás, gyógynövényismeretek.

2026-ban indul az országos Egészségturné

A program másik pillére az Országos Egészségturné, amely első körben 5 helyszínen fog megvalósulni 2026. január-június között. Tervezett helyszínek: Győr, Pomáz, Szolnok, Szeged és Veszprém. A szakmai előadásokat maximum 30–40 fős workshopok követik a helyszíneken, ahol a résztvevők gyakorlati ismereteket kapnak.

 

