Itt vannak a KSH-adatok: októberben a bruttó átlagkereset 692 700 forint volt, ami 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

Elkészült a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 15:08
pénz központi statisztikai hivatal kereset KSH

2025 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700, a nettó átlagkereset 482 400 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 10,0, a reálkereset pedig 5,5 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

pénztárca
Fotó: Alicia Christin Gerald /  unsplash.com – Képünk illusztráció

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését - jegyezte meg a KSH

A bruttó kereset mediánértéke 575 000, a nettó kereset mediánértéke 401 100 forintot ért el, 9,4, illetve 10,3 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 668 000 forint volt októberben, ami 9,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 664 600, a költségvetésben 670 800, a nonprofit szektorban 693 000 forintot tett ki, 8,2 és 11,5, illetve 9,7 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 5,5 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.

Január-októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 400 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
