Koncz Zsófia: Visszaszámlálás

„Már csak 20 nap az újabb családi adócsökkentésekig! Visszaszámlálás: már csak 20 napot jelez a kijelző és újabb adócsökkentések lépnek életbe!” – írja Koncz Zsófia a Facebook-oldalán csütörtökön.

Koncz Zsófia: újabb adócsökkentések lépnek életbe! (Fotó: Koncz Zsófia Facebook-oldala)

Majd rátér a részletekre a családokért felelős államtitkár:

„Január 1-jétől:

újabb 50%-kal emeljük a családi adókedvezményt,

személyijövedelemadó-mentesek lesznek a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák – életkortól függetlenül,

a 30 év alatti édesanyák is szja-mentesek lesznek a teljes jövedelmükre.”

Hangsúlyozza: „Ezekkel az adócsökkentéssekkel ismét jelentősen nő a családok bevétele. A januári adócsökkentések Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának újabb állomásai. Idén júliustól szja-mentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, októbertől a háromgyermekes édesanyák kaptak teljes szja-mentességet.”

Koncz Zsófia a jövőbeli tervekről is ír: „A nemzeti kormány 2026 után is folytatni kívánja az adócsökkentéseket. 2027-ben a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák, 2028-tól az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyák, 2029-től a 60 év feletti kétgyermekes anyák számára vezetjük be a teljes szja-mentességet. Mi a családok támogatásában hiszünk, de vannak, akik brutális adóemelésekre készülnek. A Tisza teljesen fel akarja számolni a családi adórendszert: magas adókulcsokkal sújtaná a dolgozó szülőket, le akarja építeni a családi adókedvezményt és meg akarja szüntetni a gyedet, ami pedig a kisgyermekes szülők egyik legfontosabb juttatása. Mi emeljük a gyed maximális havi összegét: a jelenlegi bruttó 407 120 Ft-ról a minimálbér 11%-os emelésével jövőre 451 920 Ft-ra. Ők viszont elvennék, amivel a gyed maximális összegében részesülő családok havonta 44 ezer, éves szinten 537 ezer forinttal kapnának kevesebbet.

Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!”