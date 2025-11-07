RETRO RÁDIÓ

Otthon Start: Kelet-Pest ingatlanpiacát is alaposan felrázta, jól látszik a program valós igénye

Kelet-Pest, azaz a XIV. és XVI. kerület igazi mintakerület az új, állam által támogatott fix kamatozású lakáshitel sikerének szempontjából. Folytatjuk szokásos pénteki, az Otthon Start Program jótékony hatását bemutató, kerületi bontásban taglaló cikksorozatunkat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07.
Otthon Start család Kelet-Pest sikertörténet gyermek

Az állam által támogatott fix kamatozású lakáshitel a kelet-pesti kerületekben óriási lendületet adott a lakáspiacnak. Az Otthon Start így valódi új esélyt adott a családoknak, fiatal pároknak, de az egyedülállóknak is, az önálló saját otthon megszerzéséhez. A Program bejelentését követően a XIV. és XVI. kerületben ugrásszerűen megnőtt a kereslet, és a vevők gyorsan felszippantották a legjobb ajánlatokat. Ezek a kerületek jelzik legtisztábban, hogy valós lakásigényre reagált a kormány otthonteremtési politikája!

Otthon Start
A preferált zuglói lakástípus. Füredi utca lakótelep. A XIV. kerület egyik meghatározó városrésze. Az Otthon Start itt is éreztette jótékony hatását (Fotó: Gáll Regina / Metropol)

Otthon Start: látványosan megmozgatta a XIV. és a XVI. kerület ingatlanpiacát

A több mint tíz évre visszatekintő otthonteremtési programok sorában az Otthon Start bizonyult a legerősebb, a legszélesebb rétegeket egyszerre megmozgató támogatási formának. A program kiszámítható, kedvező feltételeket biztosít, így azok számára is valós lehetőséget nyújt, akik korábban hiába próbálkoztak a saját otthon megszerzésével. Nem véletlen, hogy már a bejelentés utáni napokban robbanásszerű keresletnövekedés indult el. A Program látványos eredményeket hozott a XIV. és a XVI. kerületben is. Sőt kelet-pesti kerületek országos mintaterületté váltak az Otthon Start sikere kapcsán. 

Az ingatlanszakértők szerint a XIV. és XVI. kerületben a nyár vége óta a kereslet hónapok alatt olyan növekedést produkált, amilyet évek óta nem. A Balla ingatlanközvetítő adatai alapján a vevők célzottan az Otthon Startnak megfelelő lakásokat keresték és vásárolták meg, ami azt bizonyítja: ez a konstrukció pontosan eltalálja a reális lakásigényeket. 

A preferált lakástípusok főként a két szobás panellakások és a kisebb alapterületű, jó állapotú téglaotthonok, melyek ideálisak fiatal pároknak vagy induló családoknak. Az Otthon Start hitelnek köszönhetően Zuglóban reális árakon jutnak saját lakáshoz a vásárlók, persze az ár attól függően változhat, hol helyezkedik el az ingatlan és milyen állapotban van.

A program nemcsak az eladó lakások piacára, hanem az albérletpiacra is kedvezően hatott: csökkent a bérlői kényszer, hiszen egyre többen lépnek ki a lakhatási kiszolgáltatottságból a tulajdonszerzés irányába. Ezzel párhuzamosan bővült a kínálat, ami a bérleti díjak mérséklődését hozta, tehát mindenki jól jár: aki még bérel, az is kedvezőbb árakkal találkozik.

House as a keychain on blueprints, állapotfelmérés, otthon, lakás, terv, értékbecslés, Otthon Start
(Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP)

Az Otthon Start stabil, kiszámítható konstrukció

Ma már a vevők 70 százaléka választja első számú finanszírozási lehetőségként, sokan akár a maximális hitelösszeget kiaknázva.

A XIV. és XVI. kerület sikertörténete példázza, hogy az Otthon Start működik, biztonságos, kiszámítható, jó otthonteremtési lehetőséget nyitott meg, amely hosszú távon tartja itthon a fiatalokat, erősíti a családokat, de az egyedülállókat, hiszen akinek még nincs házastársa, gyermeke, az is igényelheti, és a Program fellendíti a helyi gazdaságot is.

A kormány célja változatlan: Magyarország legyen egy olyan ország, ahol mindenkinek van esélye a saját otthonra. Szerencsére a XIV. és a XVI. kerület is ebbe az irányba tart.

 

