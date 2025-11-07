- Otthon Start program – átlagosan 250 ezer alá mentek az albérletárak! Erre még a szakértők se számítottak
Otthon Start: Kelet-Pest ingatlanpiacát is alaposan felrázta, jól látszik a program valós igénye
Kelet-Pest, azaz a XIV. és XVI. kerület igazi mintakerület az új, állam által támogatott fix kamatozású lakáshitel sikerének szempontjából. Folytatjuk szokásos pénteki, az Otthon Start Program jótékony hatását bemutató, kerületi bontásban taglaló cikksorozatunkat.
Az állam által támogatott fix kamatozású lakáshitel a kelet-pesti kerületekben óriási lendületet adott a lakáspiacnak. Az Otthon Start így valódi új esélyt adott a családoknak, fiatal pároknak, de az egyedülállóknak is, az önálló saját otthon megszerzéséhez. A Program bejelentését követően a XIV. és XVI. kerületben ugrásszerűen megnőtt a kereslet, és a vevők gyorsan felszippantották a legjobb ajánlatokat. Ezek a kerületek jelzik legtisztábban, hogy valós lakásigényre reagált a kormány otthonteremtési politikája!
Otthon Start: látványosan megmozgatta a XIV. és a XVI. kerület ingatlanpiacát
A több mint tíz évre visszatekintő otthonteremtési programok sorában az Otthon Start bizonyult a legerősebb, a legszélesebb rétegeket egyszerre megmozgató támogatási formának. A program kiszámítható, kedvező feltételeket biztosít, így azok számára is valós lehetőséget nyújt, akik korábban hiába próbálkoztak a saját otthon megszerzésével. Nem véletlen, hogy már a bejelentés utáni napokban robbanásszerű keresletnövekedés indult el. A Program látványos eredményeket hozott a XIV. és a XVI. kerületben is. Sőt kelet-pesti kerületek országos mintaterületté váltak az Otthon Start sikere kapcsán.
Az ingatlanszakértők szerint a XIV. és XVI. kerületben a nyár vége óta a kereslet hónapok alatt olyan növekedést produkált, amilyet évek óta nem. A Balla ingatlanközvetítő adatai alapján a vevők célzottan az Otthon Startnak megfelelő lakásokat keresték és vásárolták meg, ami azt bizonyítja: ez a konstrukció pontosan eltalálja a reális lakásigényeket.
A preferált lakástípusok főként a két szobás panellakások és a kisebb alapterületű, jó állapotú téglaotthonok, melyek ideálisak fiatal pároknak vagy induló családoknak. Az Otthon Start hitelnek köszönhetően Zuglóban reális árakon jutnak saját lakáshoz a vásárlók, persze az ár attól függően változhat, hol helyezkedik el az ingatlan és milyen állapotban van.
A program nemcsak az eladó lakások piacára, hanem az albérletpiacra is kedvezően hatott: csökkent a bérlői kényszer, hiszen egyre többen lépnek ki a lakhatási kiszolgáltatottságból a tulajdonszerzés irányába. Ezzel párhuzamosan bővült a kínálat, ami a bérleti díjak mérséklődését hozta, tehát mindenki jól jár: aki még bérel, az is kedvezőbb árakkal találkozik.
Az Otthon Start stabil, kiszámítható konstrukció
Ma már a vevők 70 százaléka választja első számú finanszírozási lehetőségként, sokan akár a maximális hitelösszeget kiaknázva.
A XIV. és XVI. kerület sikertörténete példázza, hogy az Otthon Start működik, biztonságos, kiszámítható, jó otthonteremtési lehetőséget nyitott meg, amely hosszú távon tartja itthon a fiatalokat, erősíti a családokat, de az egyedülállókat, hiszen akinek még nincs házastársa, gyermeke, az is igényelheti, és a Program fellendíti a helyi gazdaságot is.
A kormány célja változatlan: Magyarország legyen egy olyan ország, ahol mindenkinek van esélye a saját otthonra. Szerencsére a XIV. és a XVI. kerület is ebbe az irányba tart.
