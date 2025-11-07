Otthon Start: Kelet-Pest ingatlanpiacát is alaposan felrázta, jól látszik a program valós igénye

Az állam által támogatott fix kamatozású lakáshitel a kelet-pesti kerületekben óriási lendületet adott a lakáspiacnak. Az Otthon Start így valódi új esélyt adott a családoknak, fiatal pároknak, de az egyedülállóknak is, az önálló saját otthon megszerzéséhez. A Program bejelentését követően a XIV. és XVI. kerületben ugrásszerűen megnőtt a kereslet, és a vevők gyorsan felszippantották a legjobb ajánlatokat. Ezek a kerületek jelzik legtisztábban, hogy valós lakásigényre reagált a kormány otthonteremtési politikája!

A preferált zuglói lakástípus. Füredi utca lakótelep. A XIV. kerület egyik meghatározó városrésze. Az Otthon Start itt is éreztette jótékony hatását (Fotó: Gáll Regina / Metropol)

Otthon Start: látványosan megmozgatta a XIV. és a XVI. kerület ingatlanpiacát

A több mint tíz évre visszatekintő otthonteremtési programok sorában az Otthon Start bizonyult a legerősebb, a legszélesebb rétegeket egyszerre megmozgató támogatási formának. A program kiszámítható, kedvező feltételeket biztosít, így azok számára is valós lehetőséget nyújt, akik korábban hiába próbálkoztak a saját otthon megszerzésével. Nem véletlen, hogy már a bejelentés utáni napokban robbanásszerű keresletnövekedés indult el. A Program látványos eredményeket hozott a XIV. és a XVI. kerületben is. Sőt kelet-pesti kerületek országos mintaterületté váltak az Otthon Start sikere kapcsán.

Az ingatlanszakértők szerint a XIV. és XVI. kerületben a nyár vége óta a kereslet hónapok alatt olyan növekedést produkált, amilyet évek óta nem. A Balla ingatlanközvetítő adatai alapján a vevők célzottan az Otthon Startnak megfelelő lakásokat keresték és vásárolták meg, ami azt bizonyítja: ez a konstrukció pontosan eltalálja a reális lakásigényeket.

A preferált lakástípusok főként a két szobás panellakások és a kisebb alapterületű, jó állapotú téglaotthonok, melyek ideálisak fiatal pároknak vagy induló családoknak. Az Otthon Start hitelnek köszönhetően Zuglóban reális árakon jutnak saját lakáshoz a vásárlók, persze az ár attól függően változhat, hol helyezkedik el az ingatlan és milyen állapotban van.

A program nemcsak az eladó lakások piacára, hanem az albérletpiacra is kedvezően hatott: csökkent a bérlői kényszer, hiszen egyre többen lépnek ki a lakhatási kiszolgáltatottságból a tulajdonszerzés irányába. Ezzel párhuzamosan bővült a kínálat, ami a bérleti díjak mérséklődését hozta, tehát mindenki jól jár: aki még bérel, az is kedvezőbb árakkal találkozik.