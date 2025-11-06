Otthon Start program – átlagosan 250 ezer alá mentek az albérletárak! Erre még a szakértők se számítottak

Az Otthon Start program már az élesítés óta igazodik a piaci változásokhoz. Budapesten egy szakértők által sem várt változás állt be októberben; 250 ezer forint alá mentek az átlag albérletárak.

Otthon Start program Fotó: Czeglédi Zsolt / MTi

Otthon Start program – ilyen változásokra még a szakértők sem számítottak

Különleges összefüggések vannak az ingatlanpiacon. Nem lehet ugyanis különválasztani az eladót és a kiadót, hiszen általában aki vásárol, az elad is, ameddig pedig eladja, addig kiadná a lakást. A szakértők úgy látják, hogy Budapesten, ahol egyébként kisebb hatása volt az Otthon Start programnak, mert drágábbak voltak a belvárosi ingatlanok, ott sem az áremelkedésnek, sem az utána bekövetkező áresésnek nem volt akkora hatása, viszont a fővárosban októberben 250 ezer forintos szint alá süllyedtek a kínálati bérleti díjak. Erre utoljára januárban volt példa.

Budapesten 250 ezer forint alá mentek az átlag albérletárak, ez október végén-november elején már megfigyelhető volt. Pont azokat a lakásokat kezdték el olcsóbban kiadni, amelyek többségben voltak. Ezek egész biztosan nem fognak emelkedni. Ez azért volt váratlan, mert egy csomó bérlő átállt vásárlónak, ezért ők kiestek a keresletből

– nyilatkozta lapunknak Panek József ingatlanszakértő, az Ingatlanbazár munkatársa. A szakértő meglátása szerint váratlan fordulat volt az albérletár csökkenése. Hangsúlyozta, hogy a változásoknál a befektetőkön is sok múlik, mert általában racionálisan állnak hozzá; nem lehet várni 3-4 hónapot, hogy valaki kivegye a lakást, hanem kiadják annak, aki az első reális árat adja.

Arra számítottunk, hogy az első bejelentés után meglódul az első lakásigénylők száma, ez meg is valósult. Ami igazán meglepetés volt, hogy már szeptemberre elfogyott a kínálat; az Ingatlanbazáron például nagyjából 90 ezer lakóingatlan kínálatból egy hónap alatt 60 ezer lett, ezek többségét eladták vagy lefoglalózták. Ebből nagyjából 5 ezer tért vissza, vagyis amiket nem fogadtak el, azokat visszatették hirdetésre. Az ingatlanosoknak ez nagyon jól jött. Örvendetes a bejelentés, miszerint új építésű lakások érkeznek majd a piacra, már 25-30 ezres számról is hallani

– folytatja a szakértő. Várhatóan év végére lecsillapodnak a hiteligénylések, viszont az ingatlankeresők továbbra is aktívak maradnak.

Év végére egy lecsillapodást érzékelünk, de az érdeklődés továbbra is zajlik a lakáskeresők részéről. A következő év elejétől jelentősen meglódulhatnak a beruházások az új építésű lakásoknál. Abban a pillanatban, hogy megjelennek az új építésű lakások, már a tervezőasztalról el is adják azokat. Nem lesz könnyű 1.5 millió alatt tartani az árakat, valamiféle állami segítség mindenképp kell majd nekik

– zárja gondolatait Panek József.