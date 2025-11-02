RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt: siketek és nagyothallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció

Siketek és nagyothallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció - közölte a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 10:54
Nyitrai Zsolt akadálymentes nemzeti konzultáció

Nyitrai Zsolt az oldalára feltöltött videóban azt mondta: Magyarország kormánya munkáját a párbeszédre építi. Fontos döntések előtt mindig kikérik az emberek véleményét - fűzte hozzá. "Most újra helyzet van!" - jelentette ki.

nyitrai zsolt
Nyitrai Zsolt / Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt hetekben egyes politikai pártok több adóemelési tervet is megfogalmaztak. Az ellenzék Magyarországot is bele akarja vinni a háborúba, a beszedett adókból pedig Ukrajnát finanszírozná - közölte.

A konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút, az adóemeléseket és a nyugdíjadót. Keresse Ön is az ívet a postaládájában és töltse ki még ma! Tiltakozzunk az adóemelések ellen!

- fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója.

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a videóban jelnyelven közölte, hogy Magyarország kormánya létrehozta az önálló fogyatékosságügyi államtitkárságot. "Most már örömmel hirdetjük, hogy a nemzeti konzultáció már 60 ezer siket és nagyothalló ember számára is akadálymentesen elérhető. A jelnyelvi változat a kérdésekről elérhető a www.sinosz.hu internetes oldalon" - tájékoztatott.

Nézzék meg a kérdéseket és válaszoljanak! Minél többen válaszoljanak, hogy közösen döntsünk Magyarország jövőjéről!

- zárta szavait.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
