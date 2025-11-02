Nyitrai Zsolt: siketek és nagyothallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció
Siketek és nagyothallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció - közölte a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap.
Nyitrai Zsolt az oldalára feltöltött videóban azt mondta: Magyarország kormánya munkáját a párbeszédre építi. Fontos döntések előtt mindig kikérik az emberek véleményét - fűzte hozzá. "Most újra helyzet van!" - jelentette ki.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt hetekben egyes politikai pártok több adóemelési tervet is megfogalmaztak. Az ellenzék Magyarországot is bele akarja vinni a háborúba, a beszedett adókból pedig Ukrajnát finanszírozná - közölte.
A konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút, az adóemeléseket és a nyugdíjadót. Keresse Ön is az ívet a postaládájában és töltse ki még ma! Tiltakozzunk az adóemelések ellen!
- fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója.
Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a videóban jelnyelven közölte, hogy Magyarország kormánya létrehozta az önálló fogyatékosságügyi államtitkárságot. "Most már örömmel hirdetjük, hogy a nemzeti konzultáció már 60 ezer siket és nagyothalló ember számára is akadálymentesen elérhető. A jelnyelvi változat a kérdésekről elérhető a www.sinosz.hu internetes oldalon" - tájékoztatott.
Nézzék meg a kérdéseket és válaszoljanak! Minél többen válaszoljanak, hogy közösen döntsünk Magyarország jövőjéről!
- zárta szavait.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre