A kormány nem engedi el a nyugdíjasok kezét, a Tisza Párt viszont a mélybe rántaná őket

Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádióban beszélt arról, hogy a spórolással nem lehet a magyar gazdaságot növekedési pályára állítani. A miniszterelnök szerint ezért el kell felejteni a tiszás, DK-s és balliberális problémamegoldásokat, amelyek a megszorításokra alapoznak. A kormányfő kiemelte, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetését eldöntötték, mert a kormány nem fogja engedni, hogy csökkenjen a nyugdíjak vásárlóereje – írja a Ripost.

A legutóbbi kormányülésen megszületett az elhatározás, hogy a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Így segíti a kormány a nyugdíjasokat

Élelmiszer-utalvány

A nyugdíjasok támogatását célzó programot még tavasszal jelentették be, amelynek része volt az étkezési utalvány-csomag bevezetése. Az utalványok célja, hogy könnyítsenek az idősek mindennapi kiadásain, különösen a kisnyugdíjasok helyzetén. Ezeket hideg élelmiszerekre lehet beváltani az év végéig. A csomag összesen 12 darab utalványból áll: három 5000, három 3000, kettő 2000 és négy 1000 forintos címletben.

Nyugdíjkorrekció

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a legutóbbi kormányinfón, hogy a kabinet kiegészítő nyugdíjemelést ad a nyugdíjasoknak. A miniszter elmondta: 1,6 százalékos visszamenőleges emelés jár a jogosultaknak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugdíjasok novemberben átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez egy összegben. A decemberi nyugdíj összege pedig már tartalmazni fogja a megemelt szintet. Ez azt jelenti, hogy az év végéig összesen átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak az érintettek.

Nyugdíjemelés

Nagy Márton korábban bejelentette, hogy nyugdíjakra 7700 milliárd forintot fizet ki a magyar állam 2026-ban, ami 3,6 százalékos emelést jelent. Emlékezetes: idén is emelkedtek a nyugdíjak, a kormány 2025. januárban 3,2 százalékkal emelte a nyugdíjakat, ami mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőt érintett. Februárban az emelt összegű 13. havi nyugdíjat is megkapták a jogosultak.

13. havi nyugdíj

A 2010 előtti baloldali kormány megszorításai – köztük a 13. havi fizetés eltörlése, az adóemelések és a megemelkedett rezsiköltségek – különösen nehéz helyzetbe hozták az időseket. Orbán Viktor 2010-ben ígéretet tett a 13. havi nyugdíj visszaállítására, amelyet végül 2021-ben fokozatosan újra be is vezettek.

Legutóbb pedig Orbán Viktor bejelentette, hogy bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.

Jön a 14. havi nyugdíj!

A miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott legutóbbi interjújában kifejtette, hogy a Fideszt megelőző kormányok súlyos károkat okoztak a nyugdíjrendszerben, ezért Orbán Viktor kabinetje vállalta, hogy visszaállítja a 13. havi nyugdíjat, és megőrzi az idősek juttatásainak értékét.