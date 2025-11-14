Elindul az országos Mézes Reggeli program, itt vannak a részletek!
Az iskolákat és óvodákat érintő program az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) kezdeményezése.
Novemberben újra elindul az országos Mézes Reggeli, amelyet a magyar méhészek évről évre szerveznek az iskolákban és óvodákban.
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) kezdeményezésének célja, hogy a gyermekek megismerjék a hazai, termelői mézet, és később, felnőttként beépítsék azt az egészséges táplálkozás mindennapjaiba.
A program során a kicsik nemcsak a méz ízét és változatos felhasználását fedezhetik fel, hanem betekintést nyerhetnek a méhészek mindennapi munkájába, valamint a méhek csodálatos világába is.
Az eddigi évek tapasztalatai szerint évente körülbelül 200.000 gyermek vesz részt a programon, amely mára az egyik legismertebb és legnépszerűbb mézzel kapcsolatos hazai edukációs kezdeményezéssé vált.
A Mézes Reggeli nemcsak az egészséges táplálkozásra hívja fel a figyelmet, hanem a fenntarthatóság, a biodiverzitás és a méhek védelmének fontosságát is hangsúlyozza, így a jövő generációi számára is értékes ismereteket közvetít. A helyben termelt mezőgazdasági termékek vásárlásának és fogyasztásának előnyeire is buzdít a program.
Az országos programhoz csatlakozó iskolák és óvodák számára a magyar méhészek a helyszíni foglalkozások mellett edukációs anyagokat és játékos kiegészítőket, méhes/mézes kitűzőket is biztosítanak.
