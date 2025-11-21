Dermesztő kijelentés hagyta el a francia vezérkari főnök száját a háborúval kapcsolatban

Mint ahogy arról már beszámoltunk, egészen döbbenetes kijelentést tett Fabien Mandon francia vezérkari főnök a romló nemzetközi helyzetről, a francia polgármesterek évi közgyűlésén.

Orbán Balázs most egy friss videót osztott meg a közösségi oldalán, amely Fabien Mandon beszéde hallható.

Minden tudást, minden gazdasági és demográfiai erőt, arra kell fordítani, hogy visszatartsuk a moszkvai rezsimet attól, hogy tovább próbálkozzon. Ami hiányzik nekünk, és itt van a ti nagy szerepetek, az a lelki erő, hogy elfogadjuk a fájdalmat, hogy megvédjük azt, amik vagyunk. A hadsereg a nemzet kivonata. A nők és férfiak, akik ma világszerte szolgálnak, 18 és 27 év közöttiek. Fiatalok, az önök településeiről származnak. Ugyanazok a törekvéseik. Kitartanak a küldetésük mellett, ha érzik, hogy az ország velük van. Ha országunk meghátrál, mert nem hajlandó elfogadni, hogy elveszíti gyermekeit, vagy gazdasági nehézségeket kell elviselnie, mert a prioritások például a védelmi termelésre irányulnak, akkor veszélyben vagyunk

- mondta a francia vezérkari főnök.