Orbán Viktor: Pontos elszámolás, hosszú barátság - felénk így szokás

"Pontos elszámolás, hosszú barátság - felénk így szokás. Isten éltesse az időseket!" - írta a Facebook-oldalán közzétett posztban Orbán Viktor, amelyhez egy videót is csatolt.

Ezt üzente Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Készülnek az utolsó simítások a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten

– közölte a videóban Orbán Viktor. A miniszterelnök azt is elmondta, az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szokták emelni.

Pontos elszámolás, hosszú barátság. Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük. Idén is így lesz ez

– hangsúlyozta Orbán Viktor, leszögezve, minden nyugdíjas megkapja, ami jár, még az év végéig, reményei szerint

már novemberben mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent.

Nagy dolog. Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába. Ha Ukrajnában van a pénzed, nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak meg a fiataloknak sem, de mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért most van családtámogatás-emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár

– mondta a kormányfő, aki az idősek napja alkalmából is köszöntötte a nyugdíjasokat - írja a Magyar Nemzet.