Orbán Viktor Facebook-videóban reagált a Tisza-párt által megrendezett Tisza-szigetek országos focitornájára. Magyar Péter videót és képeket osztott meg a rendezvényről, amelyből kiderült, hogy kapusként vett részt az eseményen. Ez pedig megihlette a miniszterelnököt, hogy ismét üzenjen a Tisza-vezérnek.

Orbán Viktor hatalmas gólt rúgott Magyar Péternek Fotó: AFP

A miniszterelnök egy focis videót posztolt, amelynek az alapja egy még 2019-es saját videója „Hajrá, Magyarok!” címmel. Ezt akkor posztolta, amikor a magyar válogatott kijutott az Európa-bajnokságra. A felvételen egy focilabda bepattan a Karmelita erkélyére, mire a miniszterelnök befejezi a Nemzeti Sport olvasását, és elrúgja a labdát a távolba.

A vadiúj felvételen azonban az látható, ahogyan Orbán Viktor éppen Magyar Péternek rúg egy bomba gólt. A videót alább tekintheted meg: