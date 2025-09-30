RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor hatalmas gólt rúgott Magyar Péternek

Különleges videót osztott meg a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 20:39
Orbán Viktor Magyar Péter miniszterelnök

Orbán Viktor Facebook-videóban reagált a Tisza-párt által megrendezett Tisza-szigetek országos focitornájára. Magyar Péter videót és képeket osztott meg a rendezvényről, amelyből kiderült, hogy kapusként vett részt az eseményen. Ez pedig megihlette a miniszterelnököt, hogy ismét üzenjen a Tisza-vezérnek.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor hatalmas gólt rúgott Magyar Péternek Fotó: AFP

A miniszterelnök egy focis videót posztolt, amelynek az alapja egy még 2019-es saját videója „Hajrá, Magyarok!” címmel. Ezt akkor posztolta, amikor a magyar válogatott kijutott az Európa-bajnokságra. A felvételen egy focilabda bepattan a Karmelita erkélyére, mire a miniszterelnök befejezi a Nemzeti Sport olvasását, és elrúgja a labdát a távolba.

A vadiúj felvételen azonban az látható, ahogyan Orbán Viktor éppen Magyar Péternek rúg egy bomba gólt. A videót alább tekintheted meg:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu