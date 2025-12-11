Orbán Viktor a politikai jobbkéz-szabályról beszélt
A miniszterelnök videója mindent elárul.
„Ha a vállalkozások balra fordulnak, akkor erre mindig, mindenhol csak ráfizettek. A vállalkozásoknál jobbkéz-szabály van” – hallható Orbán Viktor friss Facebook-videójában.
Majd így folytatja a miniszterelnök: „Ha baloldali gazdaságpolitika van, annak az a lényege, hogy a politikusok ott mindig jobban tudják, hol van a pénz helye. Ezért amennyit csak tudnak, elvesznek azoktól, akiknek van. És az ő nagyobb tudásuk, vagy nagyobbnak tételezett tudásuk alapján, amit rejtélyes módon igazságosságnak neveznek, megpróbálják az önöktől elvett pénzt szétosztani. A jobboldali gazdaságpolitika gondolatának az áll a középpontjában, hogy munka és teljesítmény nélkül nem lehet boldogulni, és a családok, vállalkozások, akik megkeresték a pénzt, tudják a legjobban, hogy hol van annak a pénznek a helye, ezért hagyjuk náluk. Az ilyen gazdaságpolitika általában adócsökkentésben végződik.”
