Erős mondatokat és erős videót posztolt a Fidesz a Facebook-oldalán csütörtökön. „Vajon 10 év múlva mi rá fogunk ismerni a saját országunkra?” – olvasható a kérdés a migránsok által megzavart 2025-ös bécsi karácsonyi vásár képsorai után. Majd ezt írják: „Brüsszel most szét akarja osztani a migránsokat. Hazai szövetségeseik erre készülnek.” A videóbejátszásban pedig Magyar Péter hallható...

Fidesz: Nem hagyjuk, hogy Brüsszel a Tisza párttal karöltve Magyarországból migránsországot csináljon! (Fotó: Fehim Demir)

„Mindenképpen kell egy megegyezés az Európai Unióval. Az egy dolog, hogy a magyar történem során Magyarország sokszor védte a keresztény-zsidó Európát és a határokat és ezért sokszor nem kapott semmilyen köszönetet vagy viszonzást, de most már a 21. században más időket élünk. Mi egy közösségnek, klubnak vagyunk a tagjai...” – hallhatók Magyar Péter szavai.

„A taktikájuk: elhitetni, hogy a migráció nem jelent veszélyt.” – hangsúlyozza a baloldal kapcsán a Fidesz, mely így összegez a témában:

„Nem hagyjuk, hogy Brüsszel a Tisza párttal karöltve Magyarországból migránsországot csináljon! Soha nem engedjük be őket!”

