Magyar Péter: Mindenképpen kell egy megegyezés az Európai Unióval

Orbán Viktor döbbenetes Facebook-videót tett közzé, amelyben Magyar Péter nyíltan bevallja az Európai Unióval való szövetségkötést.

Fotó: Orbán Vktor/Facebook

Mindenképpen kell egy megegyezés az Európai Unióval. Tehát az egy dolog, hogy a magyar történelem során Magyarország sokszor védte a keresztény-zsidó Európát és a határokat, de most már a XXI. században más időket élünk. Mi egy közösségnek, egy klubnak vagyunk a tagjai.

- mondta el Magyar Péter azt alátámasztva, hogy az Európai Unió parancsára beengedné a migránsokat.

Eközben az Európai Bizottság meghozta a döntését: jövő nyáron ugyanis a tagállamok válaszút elé érkeznek. Vagy beengedik a migránsokat, vagy hatalmas pénzt fizetnek. Ez ellen lázad a magyar kormány.

A migránsokat nem szabad beengedni. És tudni kell, hogy a magyar politikában van egy választóvonal. Mert vannak az ellenzéki pártok, akik Brüsszelben a migrációs paktumot támogatják, sőt, annak a végrehajtását sürgetik. Ezért mondunk nemet a migrációs paktumra, és ezért tartom egy magyar nemzeti érdekekkel élesen szembenálló döntésnek a Tisza meg a DK részéről, hogy ők pedig támogatták ezt a Migrációs Paktumot, és ezzel meghozták a bajt a fejünkre.

- mondta el a migrációs kérdéssel kapcsolatban Orbán Viktor.