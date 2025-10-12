Újabb korrupciós botrány az főváros egyik baloldali vezetésű kerületében

Súlyos törvénysértések történtek a terézvárosi egészségügyi szolgálat energiahatékonysági felújításáról szóló uniós pályázat felhasználásában, ezért indított hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztálya az önkormányzat háza táján. A Soproni Tamás által vezetett kerület eddig is botrányoktól volt hangos, hiszen a momentumos városvezetés súlyos törvénysértések és szabálytalanságok mellett költötte a közpénzt. Cikkünkben bemutatjuk a gyanús ügyeket, amik korrupciós botrányra utalnak.

Ezúttal korrupciós botrány miatt aggódhat Soproni Tamás – Fotó: Facebook

Furcsa szoborral gazdagodott a Blaha Lujza tér. Ráadásul igazán értékes is, miután egy

15 milliós műalkotásról van szó.

Ennyibe került ugyanis a Rákóczi út és a József körút sarkán, az aluljáró feljárata mellett élesített „randipont”. A projekt a fővárosi közösségi költségvetésből valósult meg. Vagy annak kárára? Cikkünk alapján eldöntheti, aki akarja.

Elég érdekes, története alapján talán leginkább az alkalmatlanság emlékműve lehetne a furcsa szobor – Fotó: Metropol

Úgy tűnik, hogy megunhatatlan, pedig – sajnos – csak a szokásos. Szinte minden napra jut már legalább egy vagy akár több balhé a budapesti 4-es, 6-os villamosvonalon. Így volt ez hétfőn, október 6-án hajnalban is, amikor két férfi megtámadott egy fiatal fiút. Cikkünkből a szemtanú beszámolója alapján kiderül: vér is folyt.

A 4-es, 6-os villamosvonal mára amolyan mozgó küzdőtérré változott – Fotó: Jászai Csaba

Égi jelenségekből sosem lehet elég, de szerencsére szűkölködnünk sem kell mostanság! Ám ezek közül is kiemelkedően látványos volt az októberi szuperhold! Kifejtettük, hogy miért ámulatba ejtő az egyébként rendkívül ritka csillagászati esemény.

Fotó: Robert So / Pexels

Mentőhelikopterrel sem tudtak segíteni annak a Törökszentmiklós közelében történt, borzalmas autóbalesetnek az egyik sérültjén, aki a helyszínen életét vesztette. Egy idősebb házaspár utazott az autóban. Az asszony elhunyt, férje pedig súlyosan megsérült. Megmutattuk, hogyan történt a tragikus eset.